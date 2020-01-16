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R$ 158,4 milhões

Porto de Vitória: Codesa tem a maior movimentação de cargas em 8 anos

A Companhia diz que o bom desempenho foi puxado, especialmente, por adubo, fertilizante, malte e ferro gusa

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 15:24
Navio carregado com contêiner manobra no complexo portuário de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) registrou, em 2019, a maior movimentação de cargas em oito anos. No ano passado, passaram pelo Porto de Vitória 7 milhões de toneladas de material. Um crescimento de 4,26% em relação a 2018.
De acordo com a Codesa, o destaque ficou por conta dos graneis sólidos, que movimentaram 2,944 milhões de toneladas, cujo crescimento foi de 16,4% em relação ao ano anterior. Neste caso, o bom desempenho foi puxado, especialmente, por adubo, fertilizante, malte e ferro gusa.
O primeiro lugar entre os produtos ficou com adubo e fertilizante, que juntos totalizaram um milhão de toneladas, num crescimento de 50,9% em relação a 2018. Foram movimentadas 345 mil toneladas de malte (aumento de 46,5%) e 820 mil toneladas de ferro gusa (crescimento de 29% no comparativo com 2018).

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Esse aumento na movimentação de cargas é apontado como um dos fatores que contribuiu para que a Companhia registrasse a maior receita de toda a história do Porto de Vitória. Foram R$ 158,4 milhões - um aumento de 6,42% em relação a 2018.
O melhor mês para a Companhia foi dezembro, quando a receita ultrapassou os R$ 20 milhões. De acordo com a Codesa, o recorde foi possível também graças ao reajuste nas tarifas.

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