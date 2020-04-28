Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Coronavírus: Domingos Martins interdita praças e restringe  comércio e turismo

Prefeito assinou decreto com medidas de combate à Covid-19; uso de máscara é obrigatório na cidade

Públicado em 

28 abr 2020 às 14:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A praça principal de Campinho, no Centro de Domingos Martins, amanheceu interditada
A praça principal de Campinho, no Centro de Domingos Martins, amanheceu interditada hoje (28)  Crédito: Carlos Augusto Stein
A Prefeitura de Domingos Martins fechou nesta manhã (28) o acesso do público às praças principais de Campinho, Santa Isabel e Pedra Azul. A interdição, sem prazo para acabar, é mais uma medida que a prefeitura adota para impedir a aglomeração de pessoas nesses locais durante a epidemia do novo coronavírus.
Além do fechamento das praças, a prefeitura restringiu o horário de funcionamento de restaurantes, cafeterias, lanchonetes, estabelecimentos comerciais e de serviços, principalmente nos finais de semana e feriados, quando o fluxo turístico aumenta.
No decreto do prefeito Wanzete Kruger, assinado ontem, estabelecimentos comerciais e de serviços poderão funcionar de segunda a sexta das 10h às 17h e aos sábados das 8h às 12h. Os restaurantes, cafeterias, lanchonetes e similares, por sua vez, poderão funcionar, para atendimento interno ao público, de segunda a sexta, das 10h às 16h e nos finais de semana e feriados das 11h às 16h.
Domingos Martins também resolveu restringir o fluxo de turistas nos principais pontos turísticos do município como a Rua de Lazer, na sede do município, e a Rota do Lagarto em Pedra Azul. O decreto do prefeito reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras por todas as pessoas em todo o território de Domingos Martins.

Veja Também

Coronavírus: veja quais são as cidades do ES com maior risco de contágio

Coronavírus no ES: veja as vagas por hospitais no programa Leitos para Todos

Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) classificou Domingos Martins como região de risco moderado para a Covid-19. O município tem 15 casos confirmados para a doença e nenhum óbito.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Domingos Martins SESA Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados