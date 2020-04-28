Coronavírus: Domingos Martins interdita praças e restringe  comércio e turismo

Além do fechamento das praças, a prefeitura restringiu o horário de funcionamento de restaurantes, cafeterias, lanchonetes, estabelecimentos comerciais e de serviços, principalmente nos finais de semana e feriados, quando o fluxo turístico aumenta.

No decreto do prefeito Wanzete Kruger, assinado ontem, estabelecimentos comerciais e de serviços poderão funcionar de segunda a sexta das 10h às 17h e aos sábados das 8h às 12h. Os restaurantes, cafeterias, lanchonetes e similares, por sua vez, poderão funcionar, para atendimento interno ao público, de segunda a sexta, das 10h às 16h e nos finais de semana e feriados das 11h às 16h.