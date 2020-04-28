Coronavírus: Domingos Martins interdita praças e restringe  comércio e turismo

A Prefeitura de Domingos Martins
fechou nesta manhã (28) o acesso do público às praças principais de Campinho, Santa Isabel e Pedra Azul
. A interdição, sem prazo para acabar, é mais uma medida que a prefeitura adota para impedir a aglomeração de pessoas nesses locais durante a epidemia do novo coronavírus.
Além do fechamento das praças, a prefeitura restringiu o horário de funcionamento de restaurantes, cafeterias, lanchonetes, estabelecimentos comerciais e de serviços, principalmente nos finais de semana e feriados, quando o fluxo turístico aumenta.
No decreto do prefeito Wanzete Kruger, assinado ontem, estabelecimentos comerciais e de serviços poderão funcionar de segunda a sexta das 10h às 17h e aos sábados das 8h às 12h. Os restaurantes, cafeterias, lanchonetes e similares, por sua vez, poderão funcionar, para atendimento interno ao público, de segunda a sexta, das 10h às 16h e nos finais de semana e feriados das 11h às 16h.
Domingos Martins também resolveu restringir o fluxo de turistas nos principais pontos turísticos do município como a Rua de Lazer, na sede do município, e a Rota do Lagarto em Pedra Azul. O decreto do prefeito reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras
por todas as pessoas em todo o território de Domingos Martins.
A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
classificou Domingos Martins como região de risco moderado para a Covid-19. O município tem 15 casos confirmados para a doença e nenhum óbito.