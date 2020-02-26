FOTOS: Pedra Azul entra para o calendário de Carnaval do ES

Longe vai o tempo que a região de Pedra Azul era só um destino de inverno. A região, que concentra bons hoteis, pousadas e restaurantes, anda bem concorridos nos feriados e neste carnaval não foi diferente. O Quadrado de São Paulinho foi o point que reuniu foliões de todas idades, com desfile de bloquinhos, concurso de fantasias e apresentação de diversos de musicas de diferentes estilos musicais. O Bloco Loucos pelo Quadrado fez um cortejo bonito acompanhado da Orquestra Ammor. Confira fotos de nossa Mônica Zorzanelli.