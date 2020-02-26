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Renata Rasseli

FOTOS: Pedra Azul entra para o calendário de Carnaval do ES

No Quadrado de São Paulinho, em Aracê, blocos e bandinhas agitaram os moradores e turistas durante os quatro dias de folia

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 14:33

Públicado em 

26 fev 2020 às 14:33
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Carnaval no Quadrado de São Paulinho: Carol Dadalto e Alexandre Pedroni Crédito: Mônica Zorzanelli
Longe vai o tempo que a região de Pedra Azul era só um destino de inverno. A região, que concentra bons hoteis, pousadas e restaurantes, anda bem concorridos nos feriados e neste carnaval não foi diferente. O Quadrado de São Paulinho foi o point que reuniu foliões de todas idades, com desfile de bloquinhos, concurso de fantasias e apresentação de diversos de musicas de diferentes estilos musicais. O  Bloco Loucos pelo Quadrado fez um cortejo bonito acompanhado da Orquestra Ammor.  Confira fotos de nossa Mônica Zorzanelli.
Carnaval no Quadrado de São Paulinho: Laila Castiglioni, Gaby Faiçal e Oracio Barcellos Filho Crédito: Mônica Zorzanelli
Nilo e Diego Paiva e Flavia Kieffer: os ganhadores do concurso de fantasia Crédito: Mônica Zorzanelli
Carnaval no Quadrado de São Paulinho: Priscila Duarte, Larissa Puppim e Luiza Zanon Crédito: Mônica Zorzanelli
Carnaval no Quadrado de São Paulinho: Ivan Aguilar e Cecília Cunha Crédito: Mônica Zorzanelli
Carnaval no Quadrado de São Paulinho: Marcelo Cardozo e Alvim Borges Crédito: Mônica Zorzanelli
Carnaval no Quadrado de São Paulinho: Mirella, Vini e Lorena Bellon Crédito: Mônica Zorzanelli
Carnaval no Quadrado de São Paulinho: Marcos Spessimile e Bianca Luppi Crédito: Mônica Zorzanelli

Carnaval no Quadrado de São Paulinho, Pedra Azul, ES

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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