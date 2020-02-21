Orquestra Ammor abre folia em Vitória com versões de Anitta a Beethoven

Orquestra Ammor promete levar o clima de bloco de rua para cima do palco Crédito: Orquestra Ammor/Divulgação

A sexta-feira (21) será de agitos carnavalescos nas ruas, mas também em casas de shows do Espírito Santo. No Clube Álvares Cabral, em Vitória, a folia está garantida com mais uma edição do Baile Voador, a partir das 22h. Regional da Nair, Orquestra Ammor e BatuqDellas apresentam shows especiais, que prometem clima de bloco de rua.

Formada por 25 músicos, a Orquestra Ammor, por exemplo, preparou um repertório eclético para a noite. "Queremos algo bem incrível. Uma das características do nosso grupo é levar pessoas para ocupar espaços públicos, monumentos históricos, tirar as pessoas dentro de casa... Muita alegria, diversão e agitos", diz Eduardo Lucas, um dos integrantes.

Em bate-papo com o Divirta-se, ele, que também professor da Faculdade de Música do Espírito Santo, adianta que a ideia é levar um bloco de rua para cima do palco. "Talvez nem comporte, né? (Risos). Mas a gente quer que esse nosso amor ultrapasse todas as barreiras", brinca. Segundo Eduardo, o grupo musical já é conhecido por tocar desde eruditos, como Beethoven, até hits de Anitta.

"O conceito de orquestra já vem mudando há algum tempo. Orquestra tradicional, como muitas pessoas têm em mente, é só um dos tipos que existem. Nosso grupo tem 25 componentes e o que nós queremos é levar nossa música ao maior número de pessoas", diz ele, destacando que mais pessoas têm prestigiado as festas de carnaval no Estado.

"A ocupação vem sendo muito maior... A adesão dos foliões está maior e muitas pessoas têm deixado de viajar para se engajar no carnaval da cidade", diz. E é isso o que o músico quer ver durante o evento: "Tirar as pessoas de dento de casa para se divertirem muito".

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