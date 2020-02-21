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É carnaval!

Orquestra Ammor abre folia em Vitória com versões de Anitta a Beethoven

Grupo formado por 25 músicos é uma das atrações do Baile Voador, que ocupa o Álvares Cabral nesta sexta-feira (21) e traz ainda shows de Regional da Nair e BatuqDellas

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 21:04
Orquestra Ammor promete levar o clima de bloco de rua para cima do palco  Crédito: Orquestra Ammor/Divulgação
A sexta-feira (21) será de agitos carnavalescos nas ruas, mas também em casas de shows do Espírito Santo. No Clube Álvares Cabral, em Vitória, a folia está garantida com mais uma edição do Baile Voador, a partir das 22h. Regional da Nair, Orquestra Ammor e BatuqDellas apresentam shows especiais, que prometem clima de bloco de rua.
Formada por 25 músicos, a Orquestra Ammor, por exemplo, preparou um repertório eclético para a noite. "Queremos algo bem incrível. Uma das características do nosso grupo é levar pessoas para ocupar espaços públicos, monumentos históricos, tirar as pessoas dentro de casa... Muita alegria, diversão e agitos", diz Eduardo Lucas, um dos integrantes. 
Em bate-papo com o Divirta-se, ele, que também professor da Faculdade de Música do Espírito Santo, adianta que a ideia é levar um bloco de rua para cima do palco. "Talvez nem comporte, né? (Risos). Mas a gente quer que esse nosso amor ultrapasse todas as barreiras", brinca. Segundo Eduardo, o grupo musical já é conhecido por tocar desde eruditos, como Beethoven, até hits de Anitta.

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"O conceito de orquestra já vem mudando há algum tempo. Orquestra tradicional, como muitas pessoas têm em mente, é só um dos tipos que existem. Nosso grupo tem 25 componentes e o que nós queremos é levar nossa música ao maior número de pessoas", diz ele, destacando que mais pessoas têm prestigiado as festas de carnaval no Estado.
"A ocupação vem sendo muito maior... A adesão dos foliões está maior e muitas pessoas têm deixado de viajar para se engajar no carnaval da cidade", diz. E é isso o que o músico quer ver durante o evento: "Tirar as pessoas de dento de casa para se divertirem muito".

SERVIÇO

  • Baile Voador 2020
  • Local: Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)
  • Data: 21 de fevereiro de 2020 (sexta-feira), a partir das 22h
  • Ingressos: R$ 25 (lote promocional); R$ 30 (1º lote, meia-entrada); R$ 60 (1 ºlote, inteira) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br ou nas lojas Mavericks (Vitória e Vila Velha), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha, em Vitória) e Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha, em Vitória)

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