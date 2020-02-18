Carnaval ecológico: 7 dicas para curtir a folia sem agredir o meio ambiente

Fantasias criativas

Ele tanto pode ser industrializado como também dá para ser feito em casa. Em casa, é à base de açúcar triturado com pó para decoração comestível colorido. Nas lojas, é vendido muitas vezes em versões ecológicas que se degradam mais rápido no meio ambiente, agredindo minimamente a fauna e flora marinha. É vendido, em média, por R$ 25 na web.

O nome é autoexplicativo. Este item é para ser feito em casa, com família e amigos  assim,fica mais divertido! A ideia é coletar folhas secas pelo seu bairro (algumas lojas de jardinagem até doam ou vendem por preços simbólicos esse insumo) e picotá-las com furador de papel.

As garrafas de cerveja de 600ml são retornáveis, mas as long necks, não. Vão parar no lixo e são um dos resíduos mais problemáticos da atualidade. Então, na hora de beber sua loira gelada, a latinhas são escolhas mais conscientes. Além de serem feitas de alumínio 100% reciclável, você ainda ajuda as pessoas que vivem da coleta desse material. É óbvio, mas não custa lembrar: evite usar sacolas ou garrafas plásticas para carregar alguma coisa. Opte por vasilhas retornáveis e ecobags, se for o caso.

A ideia de ser sustentável se baseia em produzir menos impacto e menos lixo. Por isso, abra mão dos descartáveis e carregue seu próprio copo  há opções divertidas, com cordões para pendurar no pescoço e não precisar ficar segurando. Mas não adianta nada aposentar o plástico das garrafas e copos descartáveis e continuar usando canudos  e vice-versa. A solução mais simples é não usa o canudo e beber diretamente do copo. Se ele for indispensável (para crianças, por exemplo), adote as versões ecofriendly existentes por aí, como as de papel, de metal ou as comestíveis e deixe de lado o plástico de vez.

Nessa onda toda de zero plástico, não é para você sair jogando tudo pelo chão. Sobretudo se o seu carnaval é perto do mar! Cuidado para não deixar nada cair e acabar poluindo o meio ambiente. Guarde papéis, embalagens e qualquer resíduo que você produzir até encontrar uma lixeira e faça o descarte de forma correta.

Não tem problema ir de carro para curtir os bloquinhos ou festas de carnaval, mas tente ir em grupo. Se os amigos quiserem ir de bicicleta ou caminhando, melhor ainda! E, se não der para ser assim, que tal escolher o transporte público para não ter que se preocupar em não beber e ainda dar aquela forcinha para a camada de ozônio?