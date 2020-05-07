Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES tem 157 mortes e 3.988 casos confirmados

Dados foram divulgados pelo Painel Covid-19 nesta quinta-feira. Até o momento, 1.332 pessoas já foram curadas da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 16:27

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 16:27

Coronavírus: informação é uma arma contra a doença
Coronavírus: informação é uma arma contra a doença Crédito: Divulgação
Espírito Santo já acumula o total de 157  mortes e  3.988  casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os números oficiais foram divulgados na última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (07). De acordo com os últimos registros,  nas últimas 24 horas foram confirmados 11 óbitos e   274 novos casos. 
O número de pacientes curados de Covid-19 também subiu. Já são 1.332 pessoas  que não estão mais infectadas. Nas últimas 24 horas,  95 pessoas foram curadas. A taxa de letalidade é de 3,94%. Até o momento, foram realizados 18.071 testes para detectar a doença. 

PREVENÇÃO

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Veja Também

Coronavírus no ES: Colatina registra pior índice de isolamento social

Para aumentar isolamento, prefeito de Vitória reduzirá iluminação pública

Praia da Costa passa a liderar número de casos da Covid-19 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados