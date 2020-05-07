Coronavírus: ES tem 157 mortes e 3.988 casos confirmados

O Espírito Santo já acumula o total de 157 mortes e 3.988 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os números oficiais foram divulgados na última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (07). De acordo com os últimos registros, nas últimas 24 horas foram confirmados 11 óbitos e 274 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 também subiu. Já são 1.332 pessoas que não estão mais infectadas. Nas últimas 24 horas, 95 pessoas foram curadas. A taxa de letalidade é de 3,94%. Até o momento, foram realizados 18.071 testes para detectar a doença.
PREVENÇÃO
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.