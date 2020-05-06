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Vila Velha

Praia da Costa passa a liderar número de casos da Covid-19 no ES

O bairro de Vila Velha ultrapassou Jardim Camburi, na Capital, e hoje tem em 124 registros de pessoas infectadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 20:57

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 20:57

Vila Velha - ES - Praia da Costa. Prefeitura de Vila Velha publica decreto restringindo permanência de pessoas em espaços urbanos.
Vila Velha - ES - Praia da Costa. Prefeitura de Vila Velha publicou decreto restringindo permanência de pessoas em espaços urbanos. Crédito: Vitor Jubini
De acordo com dados apresentados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (06), o bairro com maior número de casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo é Praia da Costa, com 124 pessoas infectadas. 
O bairro canela-verde ultrapassou assim Jardim Camburi, que tem um caso a menos confirmado e que liderando a lista até terça-feira (05). Itapoã, em Vila Velha, e Jardim da Penha, em Vitória, vêm em sequência, com 94 e 68 casos, respectivamente.
Na Serra, o bairro com a maior quantidade de pessoas contaminadas é Colina de Laranjeiras, que atingiu 54 casos confirmados. Em Cariacica, Campo Grande tem o maior número de registros: são 33 infectados.
No total, o Estado já acumula 146 mortes e 3.714 casos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 13 óbitos e 174 novos registros de infectados. 

Prefeitura de Vila Velha publica decreto restringindo permanência de pessoas em espaços urbanos

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