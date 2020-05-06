Praia da Costa passa a liderar número de casos da Covid-19 no ES

De acordo com dados apresentados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (06), o bairro com maior número de casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo é Praia da Costa, com 124 pessoas infectadas.
O bairro canela-verde ultrapassou assim Jardim Camburi, que tem um caso a menos confirmado e que liderando a lista até terça-feira (05). Itapoã, em Vila Velha, e Jardim da Penha, em Vitória, vêm em sequência, com 94 e 68 casos, respectivamente.
Na Serra, o bairro com a maior quantidade de pessoas contaminadas é Colina de Laranjeiras, que atingiu 54 casos confirmados. Em Cariacica, Campo Grande tem o maior número de registros: são 33 infectados.
No total, o Estado já acumula 146 mortes e 3.714 casos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 13 óbitos e 174 novos registros de infectados.