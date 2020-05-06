'Apoia comércio fechado, mas não abre mão da praia', critica Casagrande

Renato Casagrande realizou pronunciamento de aproximadamente cerca de 20 minutos nesta quarta-feira (6) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

"Infelizmente, tem pessoa que vê o fechamento do comércio como forma de isolamento, mas que não abre mão da praia, do próprio lazer. Se você opta por não dar a sua contribuição, nós não poderemos abrir o comércio, não diminuiremos o isolamento e, portanto, vamos perder mais vidas. Essa é a realidade" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

De acordo com ele, tal postura e o não respeito à quarentena colocam vidas em risco. "O isolamento social permite que a gente administre o contágio e dê assistência às pessoas. Assim, poderemos trabalhar para que o menor número de pessoas morra. Por isso, fique em casa e se for necessário sair, mantenha as medidas de distanciamento social", pediu Casagrande.

ISOLAMENTO SOCIAL PRECISA ALCANÇAR 55%

O governador reforçou, durante o pronunciamento, a necessidade de atingir 55% de índice de isolamento social, número que representa o patamar mínimo recomendado. "Nós precisamos chegar a mais de 55% de isolamento. A gente chegando a essa taxa, não está resolvido o problema, mas conseguimos controlar melhor o sistema de saúde", explicou o governador.

A cidade de Bom Jesus do Norte , que fica na Região Sul, teve a menor taxa de isolamento, com cerca de 39,6% das pessoas em casa nesta terça-feira (5). O dado tem como base um relatório passado por empresas de telefonia móvel. Já o município com a maior taxa de isolamento foi Águia Branca , na Região Noroeste, com cerca de 69,5%.

APESAR DE NOVOS LEITOS, TAXA DE OCUPAÇÃO CRESCEU

O governador afirmou ainda que, mesmo com novos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), a taxa de ocupação cresceu. "Ontem eu anunciei 355 leitos de UTI. Hoje, um dia depois, já temos 375. A nossa taxa de ocupação deles nessa terça-feira (5) era de 61%; e hoje estamos com 63%. A demanda no número de leitos é crescente", revelou.

De acordo com Casagrande, o Governo do Estado já comprou 360 respiradores. "Esse aparelhos são para as UTIs e têm potência de ventilação maior. Desses 360 respiradores, 250 foram comprados da Itália e serão entregues nos meses de maio, junho e julho. Também compramos de uma empresa capixaba 135 ventiladores, para unidades móveis e de pronto atendimento", detalhou.