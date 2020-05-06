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Pandemia

Covid-19: isolamento social sobe no ES, mas continua abaixo do ideal

O distanciamento social apontado como medida para evitar o avanço no número de casos de coronavírus no Estado atingiu, nesta terça-feira (05), o percentual de 47% no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 17:38

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 17:38

Praia da Costa na última sexta-feira (1º): mesmo com medidas de isolamento, muitos foram à praia
Praia da Costa na última sexta-feira (1º): mesmo com medidas de isolamento, muitos foram à praia Crédito: Márcio Chagas/Foto do Leitor
Covid-19: isolamento social sobe no ES, mas continua abaixo do ideal
O distanciamento social apontado como a melhor medida de contenção do avanço no número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus atingiu, nesta terça-feira (05), o percentual de 47% no Espírito Santo, de acordo com informações do governo do Estado. O índice é ligeiramente superior ao registrado no dia anterior (04), quando havia atingido 46%. Apesar da melhora no quadro, estes números são inferiores ao patamar recomendado, que é de 55% de isolamento.
Na Grande Vitória, a média de isolamento registrada é ainda menor, com 44,88% nesta terça-feira (05). Dos municípios da região metropolitana, Cariacica apresentou crescimento de 0,1% de segunda-feira (04) para terça-feira (05), o que também aconteceu em Vitória e Vila Velha. Em Viana e na Serra a mudança foi mais significativa, com percentuais que variaram entre 45,6% e 45,9% e 42,6% e 43,2%, respectivamente.
Fundão, por sua vez, apresentou crescimento nos mesmos dias em análise, subindo o percentual de 42,4% para 52,8%. De modo geral, o dia em que a população mais respeitou o isolamento social nos últimos quatro dias (02 a 05 de maio), foi o domingo (03).
Também comparando a segunda (04) e a terça-feira (05), dentre os municípios classificados no Mapa de Gestão de Risco como sendo de risco alto para a Covid-19, além das cidades da Grande Vitória, Alfredo Chaves apontou crescimento do índice de isolamento social de 59,6% para 61%.

MAIORES E MENORES ÍNDICES DE ISOLAMENTO SOCIAL

Nesta terça-feira (05), último dia registrado no levantamento divulgado pelo governo, os municípios com maior índice de isolamento social foram Águia Branca, com 69,5%; Pancas, com 67,9%;  e Alto Rio Novo, com 67%, todos localizados na região Noroeste do Estado.
Já os municípios que registraram menor índice de distanciamento social foram Bom Jesus do Norte, com 39,6%, localizado ao Sul do Estado; Colatina, no Noroeste, com 40,6%; e Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul, com 41,2%.

VARIAÇÃO AO LONGO DO TEMPO

Gráfico aponta índice de isolamento social
Gráfico aponta índice de isolamento social Crédito: Divulgação | Governo do ES
Considerando o período de 13 de abril a 4 de maio, observou-se que o índice de isolamento estadual diário alcançou um índice maior do que o mínimo recomendado pelo Governo do Estado apenas uma vez. Foi no último domingo (03), quando foi alcançado o índice de 55,7% de isolamento social. Já a menor média registrada no mesmo espaço de tempo (de 13/04 a 04/05) foi de 45,1.

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