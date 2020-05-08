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"Gesto de amor"

Secretário do ES faz apelo para famílias não se reunirem no Dia das Mães

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, reforçou a importância de manter o isolamento para conter o avanço do coronavírus. Segundo ele, pode chegar a 250 o número de mortos por Covid-19 no Espírito Santo já na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 11:06

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 11:06

Nésio Fernandes concedeu coletiva para falar sobre o coronavírus no ES
Nésio Fernandes concedeu coletiva para falar sobre o coronavírus no ES Crédito: Reprodução/ Youtube
O secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, fez um apelo, na manhã desta sexta-feira (8), para que os capixabas não façam reuniões de família e festas para comemorar o Dia das Mães, que acontece no próximo domingo (10).
Nésio reforçou a importância de manter o isolamento para conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo, que pode chegar ao número total de 250 mortos por Covid-19 já na próxima semana. O secretário afirmou que a data será marcada pelo luto no Estado e disse que "a distância no Dia das Mães será um gesto de amor" entre as famílias.
"Não façam reuniões de família, não façam festas, não façam churrascos, não façam encontros esportivos. Não é o momento. O momento é de se distanciar, lavar bem as mãos e sair de casa só se for muito preciso. Que possamos viver um final de semana com um Dia das Mães feliz, mas diferente. Para poder na frente voltar a se juntar e se abraçar e viver juntos, estando todos vivos, sem perder entes queridos", pediu o secretário durante coletiva de imprensa concedida na manhã desta sexta-feira.

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O Espírito Santo já acumula o total de 157 mortes e 3.988 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os números oficiais foram divulgados na última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (7). De acordo com os últimos registros, nas últimas 24 horas foram confirmados 11 óbitos e 274 novos casos.
O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, alertou que o Estado deve chegar a um número total próximo de 250 mortes por coronavírus já no final da próxima semana.

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