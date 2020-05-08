Secretário de Saúde do ES fala sobre ações de combate ao coronavírus

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, concedeu uma coletiva na manhã desta sexta-feira (08). Nésio atualizou as informações sobre o combate ao coronavírus no Espírito Santo. O Estado já acumula o total de 157 mortes e 3.988 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os números oficiais foram divulgados na última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (07). De acordo com os últimos registros, nas últimas 24 horas foram confirmados 11 óbitos e 274 novos casos. Acompanhe os destaques da coletiva