Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: Ifes vai retomar calendário com aulas on-line

As atividades devem ser iniciadas em até 20 dias corridos e substituirão a carga horária presencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 08:08

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 08:08

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros
Sem previsão de retorno das atividades presenciais, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) decidiu retomar em seus campi o calendário letivo com atividades não-presenciais, que incluem videoaulas, fóruns e webconferências, entre outras. As atividades devem ser iniciadas em até 20 dias corridos e substituirão a carga horária presencial.
Nos campi do Ifes, as aulas estão suspensas desde a segunda quinzena de março por conta da pandemia de coronavírusO Ifes prorrogou a suspensão até, pelo menos, o final de maio, mas ainda não se sabe se os alunos poderão retornar às salas de aula em junho.
Por isso, a instituição decidiu retomar o ensino em uma nova modalidade, que não vai incluir as atividades práticas profissionais de estágios e de laboratório. As apresentações de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) estarão mantidas e serão feitas por webconferência, com a participação de examinadores à distância. Será assegurado aos estudantes, segundo o Ifes, momentos de recuperação paralela, durante o distanciamento social ou no retorno das atividades presenciais.
Ifes vai retomar calendário com aulas on-line

Veja Também

Corte de gastos: tensão entre Casagrande e chefes dos outros Poderes

"Caminhamos para 2° lugar em mortes no mundo. Não é gripezinha", diz Casagrande

Como os prefeitos da Grande Vitória tentam conter o coronavírus

Segundo o Ifes, o estudante que não tiver acesso à internet, ou limitações à utilização dos recursos de tecnologias de informação e comunicação, deve informar ao campus o endereço que está utilizando neste momento de isolamento social, além do nome das pessoas autorizadas a receber e entregar atividades na unidade de ensino.
Será uma das responsabilidades dos professores disponibilizar no campus as atividades a serem entregues de forma impressa a esses estudantes. Se o estudante não tiver condições de ir ao campus, o Ifes deverá garantir o acesso do aluno ao conteúdo quando as aulas presenciais retornarem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show
Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados