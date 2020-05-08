Coronavírus: Ifes vai retomar calendário com aulas on-line

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

Sem previsão de retorno das atividades presenciais, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) decidiu retomar em seus campi o calendário letivo com atividades não-presenciais, que incluem videoaulas, fóruns e webconferências, entre outras. As atividades devem ser iniciadas em até 20 dias corridos e substituirão a carga horária presencial.

Por isso, a instituição decidiu retomar o ensino em uma nova modalidade, que não vai incluir as atividades práticas profissionais de estágios e de laboratório. As apresentações de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) estarão mantidas e serão feitas por webconferência, com a participação de examinadores à distância. Será assegurado aos estudantes, segundo o Ifes, momentos de recuperação paralela, durante o distanciamento social ou no retorno das atividades presenciais.

Your browser does not support the audio element. Ifes vai retomar calendário com aulas on-line

Segundo o Ifes, o estudante que não tiver acesso à internet, ou limitações à utilização dos recursos de tecnologias de informação e comunicação, deve informar ao campus o endereço que está utilizando neste momento de isolamento social, além do nome das pessoas autorizadas a receber e entregar atividades na unidade de ensino.