Ufes e Ifes prorrogam suspensão das aulas até o dia 30 de maio

Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

As medidas têm como objetivo prevenir, controlar e conter os riscos, danos e agravos decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19).

No Ifes, as atividades administrativas permanecem acontecendo preferencialmente de forma remota e o atendimento presencial ao público externo continua suspenso.

A expectativa é que na próxima semana, o Ifes anuncie como serão implementadas as atividades não presenciais no âmbito da instituição. A data de início dessas atividades também será publicada após reunião do Conselho Superior. Até lá o calendário letivo permanece suspenso.

O Comitê de Crise também já iniciou as discussões sobre um possível protocolo de orientações sobre segurança e saúde das pessoas, com o objetivo de preparar a instituição para uma futura retomada das atividades presenciais, especialmente quanto à necessidade de instrução dos processos de compra de equipamentos de proteção individual (EPIs).

UFES

Na universidade, permanecem suspensas as aulas presenciais dos cursos de graduação e de pós-graduação, as atividades presenciais dos cursos EaD, bem como os eventos coletivos presenciais (formaturas, palestras, seminários, peças teatrais, sessões de cinema etc.).