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Pandemia

Ufes e Ifes prorrogam suspensão das aulas até o dia 30 de maio

As medidas têm como objetivo prevenir, controlar e conter os riscos, danos e agravos decorrentes da pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 20:26

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 20:26

Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) prorrogaram o prazo de suspensão das atividades letivas presenciais para o dia 30 de maio. O anúncio foi feito no início da noite desta quinta-feira (30) e segue a mesma orientação do governador Renato Casagrande, que manteve a suspensão das aulas nas escolas públicas e privadas do Estado. 
As medidas têm como objetivo prevenir, controlar e conter os riscos, danos e agravos decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19).
No Ifes, as atividades administrativas permanecem acontecendo preferencialmente de forma remota e o atendimento presencial ao público externo continua suspenso. 
A expectativa é que na próxima semana, o Ifes anuncie como serão implementadas as atividades não presenciais no âmbito da instituição. A data de início dessas atividades também será publicada após reunião do Conselho Superior. Até lá o calendário letivo permanece suspenso.
O Comitê de Crise também já iniciou as discussões sobre um possível protocolo de orientações sobre segurança e saúde das pessoas, com o objetivo de preparar a instituição para uma futura retomada das atividades presenciais, especialmente quanto à necessidade de instrução dos processos de compra de equipamentos de proteção individual (EPIs).

UFES

Na universidade, permanecem suspensas as aulas presenciais dos cursos de graduação e de pós-graduação, as atividades presenciais dos cursos EaD, bem como os eventos coletivos presenciais (formaturas, palestras, seminários, peças teatrais, sessões de cinema etc.).
Também estarão suspensas as reuniões presenciais, privilegiando-se as virtuais; a autorização de viagem e a concessão de diárias a servidores (docentes e técnicos-administrativos), bem como de estudantes, no que se refere a viagens ao exterior e domésticas; e as atividades do Centro de Educação Infantil Criarte.

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