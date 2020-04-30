Covid-19: Ministério Público cobra medidas de proteção nos ônibus do ES

Motorista do Transcol no Terminal do Ibes segue a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deu início, no dia 23 de abril, a um procedimento administrativo para acompanhar o Plano de Prevenção e Controle do Novo Coronavírus do Sistema Transcol, o qual inclui medidas para evitar aglomerações nos ônibus e terminais. Diante disso, foram encaminhados ofícios, cujos prazos de resposta são de 48h após o recebimento, à Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) para que informem sobre o cumprimento das ações.

Dentre as medidas previstas no plano estão a demarcação de limitadores de distância para orientação dos usuários nas filas dos terminais de integração, a operação com toda frota e mão de obra disponíveis, sem considerar a redução da demanda, a orientação aos usuários quanto ao respeito a lotação máxima dos coletivos, de acordo com o limite de passageiros sentados, e o acréscimo de viagens em linhas onde haja demanda além do limite necessário e aceito, visando manter a distância entre passageiros.

Além delas, também foram incluídas medidas de higienização interna dos ônibus e dos terminais do Transcol, como por meio do aumento da assepsia dos veículos entre as viagens e a intensificação das rotinas de limpeza dos banheiros, bancos, bebedouros e outras dependências dos terminais, e a disponibilização de sabonete líquido para a lavagem das mãos.

Demandadas pela reportagem, a Semobi e a Ceturb informaram que todas as medidas citadas foram implantadas. Em nota, explicaram que "além dessas, também foram distribuídas máscaras e álcool gel para profissionais do sistema e adquiridas máscaras para distribuição aos passageiros. Foi realizado reforço na higienização dos coletivos e dos terminais. O sistema também está incentivando o uso do CartãoGV, com a criação da versão pré paga. O documento com as respostas ao Ministério Público está sendo finalizado e será respondido dentro do prazo".

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TRANSPORTES LOTADOS

Motoristas e cobradores iniciaram uma paralisação total nos ônibus municipais da Capital na última segunda-feira (27) e, desde então, os coletivos "verdinhos" não estão circulando, mesmo diante de decisão judicial que impôs multa diária de R$ 200 mil em caso de manutenção da greve . Com isso, os ônibus Transcol, que são os únicos em circulação em Vitória, estão mais cheios, o que oferece mais risco de contágio de coronavírus para rodoviários e passageiros.

A reportagem da TV Gazeta mostrou, no Bom Dia ES, ônibus do Transcol lotados circulando pela rodovia Serafim Derenzi. "Infelizmente, isso está acontecendo em Vitória. Fazemos, inclusive, um apelo ao sindicato de que possa voltar ao serviço. Estamos vendo o transtorno que está causando nesse momento. Já solicitamos à Ceturb que fizesse o reforço das linhas da Serafim Derenzi", afirmou Damasceno, em entrevista à TV Gazeta.

PREVENÇÃO NO TRANSCOL

O governo do Estado prorrogou até o dia 17 de maio de 2020 as medidas de prevenção e combate contra o coronavírus adotadas no Sistema Transcol. Entre elas, estão a realocação de motoristas e cobradores com idade igual ou superior dos 60 anos para outras atividades e a retirada de circulação da frota de ônibus com ar-condicionado. A prorrogação das medidas por mais um mês foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 17 de abril.