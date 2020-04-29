Justiça: multa de R$ 200 mil por dia caso ônibus não voltem a rodar em Vitória

Justiça determina multa diária caso ônibus não voltem a circular em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, determinou, às 19h36 desta quarta-feira (29), o pagamento de multa diária no valor de R$ 200 mil em caso de descumprimento da liminar que impõe o fim da greve dos rodoviários em Vitória. A decisão anterior havia imposto que duas das três empresas de ônibus municipais que estão paradas deveriam voltar a operar normalmente, enquanto a terceira deveria retomar às atividades com 30% da frota.

Arquivos & Anexos Decisão determina pagamento de multa pelo Sindirodoviários Tamanho do arquivo: 69kb Baixar

A nova decisão do magistrado atendeu parcialmente ao pedido do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado (Setpes) , feito ainda nesta quarta-feira (29). O desembargador ressaltou que a multa fixada passará a incidir a partir do recebimento da notificação pelo Sindirodoviários.

Além da imposição de multa, o Setpes solicitava o uso de força policial para liberar a circulação de ônibus e a abertura de inquérito para apuração de crime de desobediência por parte da diretoria do sindicato laboral.

Procurado pela reportagem, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) ainda não se manifestou.

PARALISAÇÃO SEGUE PELO TERCEIRO DIA

Os coletivos "verdinhos" seguem sem circular na Capital, nesta quarta-feira (29), pelo terceiro dia consecutivo. A reportagem apurou, ainda pela manhã, com os diretores do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) e com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo, que representa as viações, que confirmaram que o movimento de paralisação continua em Vitória.