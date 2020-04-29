Entenda como os dados do coronavírus são divulgados pelo Governo do ES

Painel Covid-19, do governo do Estado, apresenta a evolução dos casos de coronavírus no ES Crédito: Reprodução

No Painel Covid-19, a confirmação de casos é lançada no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explica que a decisão de colocar os dados no painel no dia correspondente à coleta é uma maneira de apresentar a evolução da Covid-19 no Espírito Santo de forma mais precisa, quando as pessoas realmente apresentavam os sintomas, a fim de evitar distorções em relação à curva de crescimento. Ele diz que, se o painel registrar todos os pacientes positivos no dia que sai o resultado, pode haver interpretações equivocadas sobre o comportamento da doença no Estado ao longo do tempo.

Nesta quarta-feira (29), por exemplo, há a confirmação de 2.538 casos no Espírito Santo. Na véspera, eram 2.164, ou seja, uma evolução de 374 novos registros apresentados em 24 horas. Contudo, de amostras coletadas e com resultado positivo neste mesmo dia (29), são 14. Este número certamente será alterado à medida que novos exames derem positivo e a coleta tiver sido feita nesta quarta.

A Sesa acrescenta que todo óbito passa por um processo de investigação e a divulgação dos dados se dá após essa confirmação. Às vezes, segundo informações da assessoria do órgão, é necessário esperar a confirmação laboratorial para determinar se o óbito foi mesmo por Covid-19 ou se foi por outras causas. Mas o painel puxa as informações de acordo com a data de encerramento que é a data real do óbito e, sendo assim, no painel a morte pode aparecer em dia retroativo.