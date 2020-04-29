Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da Covid-19 no ES

Entenda como os dados do coronavírus são divulgados pelo Governo do ES

A atualização do Painel Covid-19 é apresentada de maneira distinta da divulgação de registros diários da doença no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 19:40

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 19:40

Painel Covid-19, do governo do Estado, apresenta a evolução dos casos de coronavírus no ES
Painel Covid-19, do governo do Estado, apresenta a evolução dos casos de coronavírus no ES Crédito: Reprodução
Todos os dias a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualiza os dados do novo coronavírus no Espírito Santo por meio do Painel Covid-19. A evolução dos casos no boletim, contudo, é distinta da divulgação de registros diários. Apesar disso, não há erro nos números.
No Painel Covid-19, a confirmação de casos é lançada no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença. 
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explica que a decisão de colocar os dados no painel no dia correspondente à coleta é uma maneira de apresentar a evolução da Covid-19 no Espírito Santo de forma mais precisa, quando as pessoas realmente apresentavam os sintomas, a fim de evitar distorções em relação à curva de crescimento. Ele diz que, se o painel registrar todos os pacientes positivos no dia que sai o resultado, pode haver interpretações equivocadas sobre o comportamento da doença no Estado ao longo do tempo.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

Nesta quarta-feira (29), por exemplo, há a confirmação de 2.538 casos no Espírito Santo. Na véspera, eram 2.164, ou seja, uma evolução de 374 novos registros apresentados em 24 horas. Contudo, de amostras coletadas e com resultado positivo neste mesmo dia (29), são 14. Este número certamente será alterado à medida que novos exames derem positivo e a coleta tiver sido feita nesta quarta. 
A Sesa acrescenta que todo óbito passa por um processo de investigação e a divulgação dos dados se dá após essa confirmação. Às vezes, segundo informações da assessoria do órgão, é necessário esperar a confirmação laboratorial para determinar se o óbito foi mesmo por Covid-19 ou se foi por outras causas. Mas o painel puxa as informações de acordo com a data de encerramento que é a data real do óbito e, sendo assim, no painel a morte pode aparecer em dia retroativo.

Veja Também

Grande Vitória já tem 83,3% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 2.326 e mortes chegam a 83

Após aumento de mortes por Covid-19, governo do ES se reunirá com setor produtivo

Durante a cobertura do novo coronavírus, A Gazeta criou uma página que agrega dados relacionados à doença no Espírito Santo, no Brasil e no Mundo. Para ficar em linha com a maneira como Estado divulga as informações, foram criados dois novos gráficos: um  com a evolução dos números de casos confirmados a partir da coleta dos exames e outro com a data do registro dos óbitos. Os gráficos com o total de casos divulgados diariamente pela Sesa serão mantidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados