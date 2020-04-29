Coronavírus no ES: número de casos sobe para 2.326 e mortes chegam a 83

O Espírito Santo já acumula um total de 83 mortes e 2.326 casos confirmados de Covid-19. Os números da doença provocada pelo novo coronavírus foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira (29). De acordo com o registro, só nas últimas 24 horas foram constatados 6 óbitos e 162 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 786. Ou seja nas últimas 24 horas, 195 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,57%. Até o momento já foram realizados 12.008 testes da doença em todo o Estado.
A Grande Vitória segue com o maior número de infectados do Estado. Com 570 registros, Vila Velha e o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (505), Vitória (497) e Cariacica (273). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, acumula o maior número de casos com 98, seguido por Praia da Costa (88) e Itapuã (66), ambos em Vila Velha.
Previna-se
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.