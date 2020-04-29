Coronavírus no ES: número de casos sobe para 2.326 e mortes chegam a 83

A Secretaria de Saúde registrou novos casos de coronavírus no Estado Crédito: Divulgação

O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 786. Ou seja nas últimas 24 horas, 195 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,57%. Até o momento já foram realizados 12.008 testes da doença em todo o Estado.

A Grande Vitória segue com o maior número de infectados do Estado. Com 570 registros, Vila Velha e o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (505), Vitória (497) e Cariacica (273). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, acumula o maior número de casos com 98, seguido por Praia da Costa (88) e Itapuã (66), ambos em Vila Velha.

Previna-se

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.