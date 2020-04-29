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Pandemia

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 2.326 e mortes chegam a 83

De acordo com  Secretaria Estadual de Saúde, só nas últimas 24 horas foram registrados 6 óbitos e 162 novos casos. Número de curados chegou a 786
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 16:29

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 16:29

A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena
A Secretaria de Saúde registrou novos casos de coronavírus no Estado Crédito: Divulgação
Espírito Santo já acumula um total de 83 mortes e 2.326 casos confirmados de Covid-19.  Os números da doença provocada pelo novo coronavírus foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira (29). De acordo com o registro, só nas últimas 24 horas foram constatados 6 óbitos e 162 novos casos.  
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 786. Ou seja nas últimas 24 horas, 195 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,57%. Até o momento já foram realizados 12.008 testes da doença em todo o Estado.

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A Grande Vitória segue com o maior número de infectados do Estado. Com 570 registros, Vila Velha e o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (505), Vitória (497) e Cariacica (273). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, acumula o maior número de casos com 98, seguido por Praia da Costa (88) e Itapuã (66), ambos em Vila Velha.

Previna-se 

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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