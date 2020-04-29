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Urgência e emergência

Santa Casa de Cachoeiro restringe atendimento durante pandemia

Só serão atendidos pelo SUS pacientes com casos de traumas, urgência e emergência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 12:53

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 12:53

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, informou, nesta terça-feira (28), que durante o período de pandemia causado pelo novo coronavírus (Covid-19) só fará atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em casos de traumas, urgência e emergência.
De acordo com a Santa Casa, a medida é para evitar a sobrecarga no atendimento do hospital e diminuir a aglomeração de pessoas no ambiente hospitalar. O hospital é referência na internação de pacientes com Covid-19 em toda a Região Sul do Espírito Santo. Uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 14 leitos foi destinada exclusivamente para esse atendimento.

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Quem precisar de atendimento ambulatorial e serviços de baixa complexidade, bem como quem tiver com suspeita de coronavírus, deve ir até as unidades básicas de saúde do município, onde é feita a triagem para saber a necessidade internação.
Nos momentos em que as unidades estão fechadas, como à noite, fins de semana e feriados, a orientação é que os pacientes procurem o pronto atendimento do município, Paulo Pereira Gomes.

SANTA CASA FAZ CAMPANHA PARA ARRECADAR DINHEIRO

A Santa Casa de Cachoeiro está com uma campanha para arrecadar dinheiro e, quem quiser contribuir, pode acessar o site do hospital e seguir as orientações. Foram disponibilizadas contas em cinco instituições bancárias diferentes e as opções de doações mensais ou em cota única.

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