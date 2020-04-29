Santa Casa de Cachoeiro restringe atendimento durante pandemia

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, informou, nesta terça-feira (28), que durante o período de pandemia causado pelo novo coronavírus (Covid-19) só fará atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em casos de traumas, urgência e emergência.
De acordo com a Santa Casa, a medida é para evitar a sobrecarga no atendimento do hospital e diminuir a aglomeração de pessoas no ambiente hospitalar. O hospital é referência na internação de pacientes com Covid-19 em toda a Região Sul do Espírito Santo. Uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 14 leitos foi destinada exclusivamente para esse atendimento.
Quem precisar de atendimento ambulatorial e serviços de baixa complexidade, bem como quem tiver com suspeita de coronavírus, deve ir até as unidades básicas de saúde do município, onde é feita a triagem para saber a necessidade internação.
Nos momentos em que as unidades estão fechadas, como à noite, fins de semana e feriados, a orientação é que os pacientes procurem o pronto atendimento do município, Paulo Pereira Gomes.
SANTA CASA FAZ CAMPANHA PARA ARRECADAR DINHEIRO
A Santa Casa de Cachoeiro está com uma campanha para arrecadar dinheiro e, quem quiser contribuir, pode acessar o site do hospital e seguir as orientações. Foram disponibilizadas contas em cinco instituições bancárias diferentes e as opções de doações mensais ou em cota única.