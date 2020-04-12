Sargento da PM toca saxofone para profissionais de saúde na Santa Casa

O sargento da Polícia Militar, Saulo Rodrigues, que trabalha em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo promoveu uma noite diferente neste sábado (11). Ele resolveu aproveitar os momentos tranquilos do plantão para levar conforto aos profissionais da Santa Casa de Misericórdia da cidade, por meio da música.
Saulo usou o seu talento para tocar no saxofone, a música "Porque Ele Vive", no pronto-socorro do hospital, que é referência na Região Sul para os casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus (Covid-19), e disse que tudo aconteceu sem planejamento, mas que a intenção foi tentar amenizar o momento difícil.
Foi uma coisa bem espontânea. A intenção nem era essa, não estava nos planos, mas, como a cidade estava calma, meio chuvosa, eu decidi fazer um negócio diferente na Santa Casa, onde tem os profissionais que ficam muito expostos ao perigo e a gente depende da força deles. Vislumbrei que, através da música, podemos fazer uma ação tranquilizadora para aqueles que estão isolados, bem como para aqueles que estão na linha de frente, que é o pessoal da saúde.
Para o policial, a música funciona como terapia. Eu também trabalho nas ruas e, como membro da segurança pública e atuante também na área musical, pensei que fosse útil, tanto para mim quanto para as outras pessoas. Muita gente está passando por momentos de angústia e ansiedade, e a música é como uma terapia para trazer palavras de conforto e boas mensagens. Com a música nós também adotamos uma medida de proteção do lado emocional das pessoas, diga-se passagem, tão afetado nessa crise de saúde.
CONDOMÍNIO
Além da Santa Casa de Misericórdia, o sargento passou por um condomínio residencial no bairro Paraíso, onde também se apresentou. Na segurança pública, a gente trabalha nas ruas, mas pensei em também levar uma certa paz para os que estão em casa. A gente está passando por um momento em que temos que reaprender as coisas em casa e conviver com a monotonia, por isso, resolvi tocar em um condomínio também.
Segundo Saulo, a música é sempre uma boa opção durante os momentos difíceis. Por onde passei fui muito bem recebido. A gente nota que as pessoas estão precisando mesmo desse conforto que a música que pode trazer. Por isso, tem tanta live acontecendo, que nada mais é do que levar o conforto para quem está em casa.
NOVAS APRESENTAÇÕES
Agora, o policial pretende se organizar para visitar outros hospitais e passar por outro bairros. Pretendo fazer de novo porque o resultado foi muito interessante tanto para mim quanto para as outras pessoas. Vou alinhar com o serviço para repetir. Agora, mais do que nunca, dado ao fato que tem muita gente na angústia, acho que a música pode preencher esse espaço e motivar as pessoas.