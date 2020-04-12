Sargento da PM toca saxofone para profissionais de saúde na Santa Casa

Sargento da PM toca saxofone para profissionais da saúde em frente à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais

Saulo usou o seu talento para tocar no saxofone, a música "Porque Ele Vive", no pronto-socorro do hospital, que é referência na Região Sul para os casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus (Covid-19), e disse que tudo aconteceu sem planejamento, mas que a intenção foi tentar amenizar o momento difícil.

 Foi uma coisa bem espontânea. A intenção nem era essa, não estava nos planos, mas, como a cidade estava calma, meio chuvosa, eu decidi fazer um negócio diferente na Santa Casa, onde tem os profissionais que ficam muito expostos ao perigo e a gente depende da força deles. Vislumbrei que, através da música, podemos fazer uma ação tranquilizadora para aqueles que estão isolados, bem como para aqueles que estão na linha de frente, que é o pessoal da saúde.

Para o policial, a música funciona como terapia. Eu também trabalho nas ruas e, como membro da segurança pública e atuante também na área musical, pensei que fosse útil, tanto para mim quanto para as outras pessoas. Muita gente está passando por momentos de angústia e ansiedade, e a música é como uma terapia para trazer palavras de conforto e boas mensagens. Com a música nós também adotamos uma medida de proteção do lado emocional das pessoas, diga-se passagem, tão afetado nessa crise de saúde.

CONDOMÍNIO

Além da Santa Casa de Misericórdia, o sargento passou por um condomínio residencial no bairro Paraíso, onde também se apresentou. Na segurança pública, a gente trabalha nas ruas, mas pensei em também levar uma certa paz para os que estão em casa. A gente está passando por um momento em que temos que reaprender as coisas em casa e conviver com a monotonia, por isso, resolvi tocar em um condomínio também.

Segundo Saulo, a música é sempre uma boa opção durante os momentos difíceis. Por onde passei fui muito bem recebido. A gente nota que as pessoas estão precisando mesmo desse conforto que a música que pode trazer. Por isso, tem tanta live acontecendo, que nada mais é do que levar o conforto para quem está em casa.

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