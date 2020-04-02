Anderson Freire faz canção em homenagem a profissionais da saúde

Uma homenagem do cantor gospel Anderson Freire aos profissionais da saúde que estão atuando em hospitais nesta época de pandemia no novo coronavírus viralizou nas redes sociais. A canção Milhares de abraços chegou a marca de 286 mil visualizações desde o dia 25 de março, quando foi postado.
O cantor e compositor cachoeirense conta que gravou o vídeo caseiro depois que diversos profissionais e pessoas pediram orações. Em tempos de incertezas, onde o mundo parou, temos uma linha de frente com gigantes preparados para defender com sua própria vida, grandes e pequenos, disse.
As imagens no vídeo, conta Freire, foram enviadas a ele. São profissionais de todos os hospitais de Cachoeiro de Itapemirim e de farmácias. A repercussão foi maior do que a mais nova música de trabalho. Pessoas de todo o país encaminhando mensagens, emocionadas. Esses profissionais são nossos verdadeiros heróis, revela o cantor.
O cantor e compositor é um dos fenômenos do segmento gospel no país. Além de ser compositor de grandes hits do gospel nacional, conquistou o público com seu jeito simples. Além de interpretar Raridade, um dos maiores hits gospel, é autor dos sucessos Ressuscita-me (Aline Barros) e Sou Humano (Bruna Karla). Em nove anos de carreira, lançou quatro álbuns inéditos (Identidade, Raridade, Deus Não Te Rejeita e Contagem Regressiva), um de regravações com convidados, DVD e álbum com os principais hits (Essência e Ao Vivo). E já recebeu vários prêmios por vendagem, cinco indicações ao Grammy Latino - com uma conquista por Deus Não Te Rejeita.