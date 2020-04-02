Anderson Freire faz canção em homenagem a profissionais da saúde

Anderson Freire foi o vencedor do Grammy Latino 2016, na categoria Melhor Álbum Cristão de Língua Portuguesa Crédito: Divulgação

Anderson Freire aos profissionais da saúde que estão atuando em hospitais nesta época de pandemia no novo Uma homenagem do cantor gospelaos profissionais da saúde que estão atuando em hospitais nesta época de pandemia no novo coronavírus viralizou nas redes sociais. A canção Milhares de abraços chegou a marca de 286 mil visualizações desde o dia 25 de março, quando foi postado.

O cantor e compositor cachoeirense conta que gravou o vídeo caseiro depois que diversos profissionais e pessoas pediram orações. Em tempos de incertezas, onde o mundo parou, temos uma linha de frente com gigantes preparados para defender com sua própria vida, grandes e pequenos, disse.

As imagens no vídeo, conta Freire, foram enviadas a ele. São profissionais de todos os hospitais de Cachoeiro de Itapemirim e de farmácias. A repercussão foi maior do que a mais nova música de trabalho. Pessoas de todo o país encaminhando mensagens, emocionadas. Esses profissionais são nossos verdadeiros heróis, revela o cantor.

O cantor e compositor é um dos fenômenos do segmento gospel no país. Além de ser compositor de grandes hits do gospel nacional, conquistou o público com seu jeito simples. Além de interpretar Raridade, um dos maiores hits gospel, é autor dos sucessos Ressuscita-me (Aline Barros) e Sou Humano (Bruna Karla). Em nove anos de carreira, lançou quatro álbuns inéditos (Identidade, Raridade, Deus Não Te Rejeita e Contagem Regressiva), um de regravações com convidados, DVD e álbum com os principais hits (Essência e Ao Vivo). E já recebeu vários prêmios por vendagem, cinco indicações ao Grammy Latino - com uma conquista por Deus Não Te Rejeita.

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