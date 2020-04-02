Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Profissionais de saúde em Linhares terão hotel grátis para combater coronavírus

Prefeitura e uma grande empresa metalúrgica da cidade vão pagar a despesa dos especialistas que estão na linha de frente do combate à Covid-19

Públicado em 

02 abr 2020 às 14:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista geral de Linhares: rede hoteleira da cidade no combate ao coronavírus
Vista geral de Linhares: rede hoteleira da cidade no combate ao coronavírus Crédito: Felipe Reis
Profissionais de saúde diretamente ligados ao controle e tratamento do coronavírus em Linhares poderão utilizar gratuitamente, a partir da semana que vem, hotéis localizados em pontos estratégicos da cidade. A rede de proteção foi articulada pela prefeitura com uma grande empresa metalúrgica do município. Ambas vão pagar as despesas desses profissionais.
O número de vagas será viabilizado de acordo com a disponibilidade dos hotéis mediante a solicitação do servidor que optar pelo isolamento em um desses estabelecimentos durante o período de combate à Covid-19.
Segundo o prefeito Guerino Zanon (MDB), existem profissionais de saúde que moram com pais idosos, ou têm mulheres grávidas e bebês, ou vivem com pessoas que estão em tratamento de câncer, e que precisam ficar afastados por um tempo. “Não podemos colocá-los nesta situação de voltar para casa todos os dias. Por mais que tomem os cuidados, há profissionais que precisam se afastar de seus familiares para não correrem o risco de transmitir a doença a eles ou mesmo de serem contaminados”, explicou.
Poderão utilizar esses hotéis os seguintes profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões-dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, atendentes e outros servidores que atuam em locais como o Hospital Geral de Linhares (HGL), UPA 24 horas, que é a Unidade Sentinela, e unidades de saúde.

Veja Também

“Cada dia melhor”, diz paciente de Linhares curado da Covid-19

Câmara de Linhares aprova decreto de calamidade pública após coronavírus

Linhares vai distribuir kit merenda para 25 mil alunos em casa

Os hotéis passarão por limpeza e esterilização por parte da Vigilância Sanitária do município. O trabalho de higienização dos leitos disponíveis começa nesta sexta-feira (3).
A relação de profissionais que serão deslocados para esses espaços será definida pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente, a intenção é que os hotéis sejam utilizados por profissionais de acordo com o seu local de trabalho para facilitar a logística e o deslocamento.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Guerino Zanon Linhares Prefeitura de Linhares Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados