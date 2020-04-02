Profissionais de saúde em Linhares terão hotel grátis para combater coronavírus

Profissionais de saúde
diretamente ligados ao controle e tratamento do coronavírus em Linhares
poderão utilizar gratuitamente, a partir da semana que vem, hotéis localizados em pontos estratégicos da cidade. A rede de proteção foi articulada pela prefeitura com uma grande empresa metalúrgica do município. Ambas vão pagar as despesas desses profissionais.
O número de vagas será viabilizado de acordo com a disponibilidade dos hotéis mediante a solicitação do servidor que optar pelo isolamento em um desses estabelecimentos durante o período de combate à Covid-19
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Segundo o prefeito Guerino Zanon
(MDB), existem profissionais de saúde que moram com pais idosos, ou têm mulheres grávidas e bebês, ou vivem com pessoas que estão em tratamento de câncer, e que precisam ficar afastados por um tempo. “Não podemos colocá-los nesta situação de voltar para casa todos os dias. Por mais que tomem os cuidados, há profissionais que precisam se afastar de seus familiares para não correrem o risco de transmitir a doença a eles ou mesmo de serem contaminados”, explicou.
Poderão utilizar esses hotéis os seguintes profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões-dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, atendentes e outros servidores que atuam em locais como o Hospital Geral de Linhares (HGL
), UPA 24 horas, que é a Unidade Sentinela, e unidades de saúde.
Os hotéis passarão por limpeza e esterilização por parte da Vigilância Sanitária do município. O trabalho de higienização dos leitos disponíveis começa nesta sexta-feira (3).
A relação de profissionais que serão deslocados para esses espaços será definida pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente, a intenção é que os hotéis sejam utilizados por profissionais de acordo com o seu local de trabalho para facilitar a logística e o deslocamento.