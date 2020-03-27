Prefeito de Linhares decreta luto de três dias pela morte de Nozinho Corrêa

O ex-prefeito de Linhares, Nozinho Corrêa faleceu nesta quinta-feira (26), aos 73 anos Crédito: Arquivo

O prefeito de Linhares , Guerino Zanon, decretou na manhã desta sexta-feira (27), luto oficial de três dias no município pela morte do ex-prefeito da cidade, Jair Corrêa. Nozinho Corrêa, como também era conhecido, faleceu na noite desta quinta-feira (26), aos 73 anos.

O ex-prefeito estava internado em um hospital em Vilhena, no Estado de Rondônia, onde vivia com a esposa. Nesta semana, Nozinho esteve em São Paulo, onde realizou um check-up clínico e foi liberado pela equipe médica.

No entanto, na última quarta-feira (25), Jair Corrêa passou mal, foi levado para um hospital e, diante do estado de saúde, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde não resistiu e morreu.

Corrêa era diabético e em 2018 foi submetido a um transplante de rim. Segundo a família, devido a complicações, recentemente o ex-prefeito precisou retomar às sessões de hemodiálise.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O corpo do ex-prefeito será levado para Linhares onde deve acontecer o sepultamento. A família confirmou que o velório de Nozinho Corrêa será aberto ao público neste sábado (28), das 6h às 10h, na Igreja Batista Memorial, no Centro.

Nozinho Corrêa foi eleito prefeito de Linhares em 2012, após quatro tentativas frustradas de chefiar o Executivo Municipal. Ele governou o município entre os anos de 2013 e 2016 e não tentou a reeleição, prometendo abandonar a política, o que cumpriu.