Corpo de ex-prefeito Nozinho Corrêa será sepultado em Linhares

Nozinho Corrêa, ex-prefeito de Linhares, morreu nesta quinta-feira (26), aos 73 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com Caio Ferraz, sobrinho do ex-prefeito, a família ainda está definindo se haverá velório e quais as restrições serão adotadas para evitar aglomerações diante da pandemia do novo coronavírus.

O ex-prefeito era diabético e fazia hemodiálise. Segundo a sobrinha Marta Piona, Nozinho esteve em São Paulo esta semana, onde passou por um check-up e foi liberado pelo médico.

Na última quarta-feira (25), Nozinho apresentou febre e foi levado para o hospital, onde foi diagnosticado com pneumonia. O político foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu. Em 2018, ele foi submetido a um transplante de rim. A causa da morte, entretanto, ainda não está confirmada.

VIDA PÚBLICA

Nozinho Corrêa foi eleito prefeito em Linhares, Região Norte do Espírito Santo em 2012, após quatro tentativas frustradas.

Foi açougueiro, quando jovem, mas ao chegar à prefeitura já tinha um patrimônio de R$ 25 milhões. Era pecuarista de sucesso e havia estudado até o quarto ano do primário.

Na campanha eleitoral usou o bordão HH - Homem Honesto. Concluiu o mandato em 2016 e não tentou a reeleição, prometendo abandonar a política, o que cumpriu.