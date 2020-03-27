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Luto no Norte do ES

Corpo de ex-prefeito Nozinho Corrêa será sepultado em Linhares

Diante da pandemia do novo coronavírus, a família ainda está definindo se haverá velório e quais as restrições serão adotadas para evitar aglomerações

Publicado em 27 de Março de 2020 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 09:41
Nozinho Corrêa, ex-prefeito de Linhares
Nozinho Corrêa, ex-prefeito de Linhares, morreu nesta quinta-feira (26), aos 73 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
O velório e sepultamento do ex-prefeito Jair Corrêa, deve acontecer em Linhares, segundo familiares. Nozinho Corrêa, como era conhecido, faleceu na noite desta quinta-feira (26), aos 73 anos. Ele estava internado em um hospital em Vilhena, Rondônia, onde vivia com a esposa.
De acordo com Caio Ferraz, sobrinho do ex-prefeito,  a família ainda está definindo se haverá velório e quais as restrições serão adotadas para evitar aglomerações diante da pandemia do novo coronavírus.

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Morre o ex-prefeito de Linhares Nozinho Corrêa

O ex-prefeito era diabético e fazia hemodiálise. Segundo a sobrinha Marta Piona, Nozinho esteve em São Paulo esta semana, onde passou por um check-up e foi liberado pelo médico.
Na última quarta-feira (25), Nozinho apresentou febre e foi levado para o hospital, onde foi diagnosticado com pneumonia. O político foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu. Em 2018, ele foi submetido a um transplante de rim. A causa da morte, entretanto, ainda não está confirmada.

VIDA PÚBLICA

Nozinho Corrêa foi eleito prefeito em Linhares, Região Norte do Espírito Santo em 2012, após quatro tentativas frustradas.
Foi açougueiro, quando jovem, mas ao chegar à prefeitura já tinha um patrimônio de R$ 25 milhões. Era pecuarista de sucesso e havia estudado até o quarto ano do primário.
Na campanha eleitoral usou o bordão HH - Homem Honesto. Concluiu o mandato em 2016 e não tentou a reeleição, prometendo abandonar a política, o que cumpriu.

Nozinho Corrêa, ex-prefeito de Linhares

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