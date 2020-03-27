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Luto no Norte do ES

Morre o ex-prefeito de Linhares Nozinho Corrêa

Aos 73 anos, ele estava internado com diagnóstico de pneumonia. Diabético, fazia hemodiálise após o transplante de um rim

Publicado em 26 de Março de 2020 às 22:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 22:53
Nozinho Corrêa, ex-prefeito de Linhares
Nozinho Corrêa, ex-prefeito de Linhares, faleceu em Rondônia Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
O ex-prefeito de Linhares, Norte do Espírito Santo, Nozinho Corrêa, 73 anos, morreu na noite desta quinta-feira (26). Ele estava internado em um hospital em Vilhena, Rondônia, cidade onde vivia com a mulher.
Jair Corrêa, conhecido como Nozinho, era diabético e fazia hemodiálise. A sobrinha Marta Piona contou que ele esteve essa semana em São Paulo onde passou por um check-up e foi liberado pelo médico. Então, voltou a Rondônia.
Na quarta-feira sentiu um pouco de febre e foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com pneumonia. Nozinho foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, por volta das 20h desta quinta, não resistiu, segundo a sobrinha.

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Em 2018, o ex-prefeito foi submetido a um transplante de rim e a doadora foi Marta.
A causa da morte, entretanto, ainda não está confirmada. Também não há informações sobre velório e enterro.

TRAJETÓRIA

Nozinho foi eleito prefeito de Linhares em 2012, após quatro tentativas frustradas. 

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Foi açougueiro, quando jovem, mas ao chegar à prefeitura já tinha um patrimônio de R$ 25 milhões. Era um pecuarista de sucesso e havia estudado até o quarto ano primário. 
Na campanha eleitoral, usou o bordão HH - Homem Honesto. Concluiu o mandato em 2016 e não tentou a reeleição, prometendo abandonar a política, o que cumpriu. 
A gente trabalha com tanta honestidade e pro eleitorado você não tem valor. O homem honesto na política não dá certo, lutamos tanto com enchente, seca, crise financeira e o povo acha que a gente não trabalha, queixou-se, em entrevista a A Gazeta naquele ano.

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