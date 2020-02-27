Ex-secretário é condenado a devolver R$ 123 mil à Prefeitura de Linhares

Os contratos foram feitos pela Secretaria de Esportes e Lazer no ano de 2012 Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares

Your browser does not support the audio element. Ex-secretário é condenado a devolver 123 mil reais à Prefeitura de Linhares

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) determinou que o ex-secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Linhares , José Jair Reali, devolva a quantia de R$ 123 mil aos cofres públicos do município. A decisão foi tomada após o órgão encontrar irregularidades nas prestações de contas da pasta referente ao ano de 2012.

De acordo com o TCE-ES, a área técnica da Corte apurou que a Secretaria de Esportes e Lazer contratou o serviço de montagem de 48 camarotes VIPs com mesas e cadeiras estilo rústico, balcão para bar, freezer, geladeira, ornamentação com malhas tensionadas em todos os espaços e hall de entradas, conforme no Pregão Presencial 208/12.

O valor gasto nessa contratação foi de R$ 46,8 mil e deveria retornar aos cofres públicos por se tratar de valores aplicados fora do alcance do interesse da coletividade. Segundo a Corte, não ficou comprovado qualquer demonstrativo do proveito econômico ao município em decorrência da exploração desses camarotes.

DECISÃO

Ao analisar o processo, o Tribunal de Contas entendeu que não houve ingresso nos cofres públicos da exploração econômica do evento, constituindo assim ato antieconômico praticado pelo ex-secretário. Por essa irregularidade, o agente público foi condenado ao ressarcimento de R$ 25.265,28.

Além disso, a Corte entendeu que o ex-secretário permitiu, ou não justificou adequadamente, que parte dos camarotes VIPs, pagos com dinheiro público, atendessem ao interesse particular do contratante, em flagrante desrespeito ao interesse público. Por esse motivo, o TCE determinou que o ex-secretário também devolva aos cofres públicos a quantia de R$ 89.650,00.

Os auditores revelaram ainda que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Linhares contratou também o serviço de montagem e desmontagem de 24 tendas, sem justificar o interesse público para o qual seriam exploradas. Segundo o TCE-ES, as tendas foram comercialmente exploradas e alugadas a terceiros. Cada tenda custou aos cofres públicos o valor de R$ 339,42, totalizando R$ 8,1 mil.

No entendimento da Corte, tal gasto não representou retorno econômico para a coletividade. Por isso, diante da ausência de interesse público, o ex-secretário foi condenado a devolver mais R$ 8.146,08.

O valor total a ser devolvido pelo ex-secretário, segundo o TCE-ES, é de R$ 123.061,36. No entanto, a decisão ainda cabe recurso.

O QUE DIZEM OS CITADOS

O ex-secretário José Jair Reali, que atualmente é diretor do Departamento de Esportes e Lazer, da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer de Linhares, disse que pretende recorrer da decisão. Ainda não fui notificado da decisão, mas certamente irei recorrer. Estou tranquilo porque tudo foi feito dentro da legalidade, com parecer da procuradoria, tudo corretamente. A licitação foi feita de acordo com a lei, mas vamos acompanhar, explicou.