Reedição de disputa e novos nomes na eleição em Linhares

Sede da Prefeitura de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Linhares, no Norte do Estado, já estão sendo costuradas candidaturas a um ano das eleições municipais. Nomes de velhos conhecidos dos eleitores e outros mais novos já são citados em rodas de conversa como possíveis candidatos à prefeitura e também ventilados em grupos de WhatsApp. São ao menos seis indicados. (Veja a lista ao final desta reportagem.) Nos bastidores da política em, no Norte do Estado, já estão sendo costuradas candidaturas a um ano das eleições municipais. Nomes de velhos conhecidos dos eleitores e outros mais novos já são citados em rodas de conversa como possíveis candidatos à prefeitura e também ventilados em grupos de WhatsApp. São ao menos seis indicados.

Guerino Zanon (MDB), que está no quarto mandato na cidade, tente a reeleição. E deve haver a reedição de uma disputa de 2016: segunda colocada no pleito daquele ano, a ex-deputada estadual Eliana Dadalto também está novamente na corrida pela chefia do Executivo municipal. Ex-PTC, seu nome como pré-candidata foi lançado por seu novo partido, o Podemos. A expectativa é que(MDB), que está no quarto mandato na cidade, tente a reeleição. E deve haver a reedição de uma disputa de 2016: segunda colocada no pleito daquele ano, a ex-deputada estadual Eliana Dadalto também está novamente na corrida pela chefia do Executivo municipal. Ex-PTC, seu nome como pré-candidata foi lançado por seu novo partido, o Podemos.

Eliana defende a participação das mulheres na política e diz que seu projeto é melhorar a saúde do município e dar mais atenção à população carente.

"A mulher tem que mostrar seu valor, temos muito a acrescentar na política. É uma área que a gente pode melhorar muito qualidade de vida da população", defende Eliana. A pré-candidata disse ainda que Linhares cresceu muito economicamente, mas precisa melhorar a estrutura social.

Já o professor e advogado Lucas Scaramussa (sem partido) busca alguma sigla para entrar na briga. Ele disputou uma vaga de deputado estadual no ano passado e obteve com 13.066 votos. "Vi que as pessoas queriam novos ares políticos. Então, vou me colocar à disposição para a disputa na cidade. Eu falo que a gente precisa renovar a prática da política em Linhares", diz.

Ele contou com o apoio do prefeito Guerino Zanon em sua campanha para deputado estadual. Agora, afirma não temer enfrentar seu ex-aliado político na disputa pela Prefeitura de Linhares. Aluno do projeto de formação política do RenovaBR, Scaramussa tem como principal bandeira a educação.

Outro cotado é Marcos Garcia (PV), eleito deputado estadual ano passado. Ele defende que ainda é cedo para definir candidaturas, a um ano das eleições municipais. No entanto, disse que tem sido demandado por diversos segmentos da sociedade para concorrer à prefeitura e acredita que isso seja natural por ser o único parlamentar eleito no Norte do Estado.

"Estou à disposição do partido. Mas essa é uma decisão que será tomada mais adiante e depende da vontade da população de Linhares e das composições partidárias. No momento adequado, se encontrarmos ambiente propício, serei candidato", destaca.

Jair Bolsonaro (PSL) em Linhares. "Ainda não decidi. É muito complicado enfrentar uma eleição. Acho que só concorro mesmo se o próprio Bolsonaro pedir", diz o sargento. O policial militar Carlos Roberto Romanha, conhecido como Sargento Romanha, também é apontado como um possível candidato na cidade. Sem filiação partidária, esteve à frente de carreatas e manifestações favoráveis ao presidente(PSL) em Linhares. "Ainda não decidi. É muito complicado enfrentar uma eleição. Acho que só concorro mesmo se o próprio Bolsonaro pedir", diz o sargento.

Já o pré-candidato do PT é o empresário e ex-deputado federal Odilon Gava. Ele se diz pronto para enfrentar a concorrência. "O município é bem estruturado, mas precisa melhorar sobretudo a questão da saúde, humanizar o atendimento ao paciente e dar mais valor às pessoas", afirma.

PERFIL CONSERVADOR

Para o professor de Sociologia e Ciência Política da Faceli Antônio César Machado da Silva, o eleitor de Linhares tem um perfil mais conservador. Tanto que, nas eleições presidenciais em 2018, Bolsonaro conquistou 65% dos votos válidos na cidade.

"Historicamente, é um eleitor que tem perfil conservador. Se levarmos em conta aqueles que se apresentam como possíveis candidatos, vamos ter de um lado a atual gestão tentando manter seu legado e algum candidato apoiado pelo Palácio Anchieta, além de alguém que deve surfar na onda do presidente eleito, mais populista, defendendo os valores tradicionais. Teremos um discurso de manter o que se tem da gestão e outro com viés de renovação", explica.

Segundo o professor, a população de Linhares encontra-se em uma situação de cobrança pela melhoria de serviços públicos. "E também com uma necessidade de renovação, mas com o fortalecimento de uma tradição, de algo perdido em relação a valores", ressalta.

ANÁLISE

Antônio César afirma que o atual prefeito tem um perfil parecido com o do ex-governador Paulo Hartung (sem partido). "Guerino tinha apoio de Hartung, que fazia uma gestão marcada pela eficiência técnica. Era centralizador, mas garantia os serviços funcionando. Guerino tem a mesma toada, ele procura vender essa imagem do Executivo que alcança os objetivos, mas conseguiu um descontentamento por falta de diálogo com os servidores públicos", avalia.

Apesar da votação expressiva na última eleição, sendo eleito no primeiro turno, o prefeito deve disputar a mesma base eleitoral com o advogado Lucas Scaramussa, explica o professor.

"Isso porque eles vêm da mesma tradição. Scaramussa foi secretário do Guerino e teve seu apoio na eleição para deputado estadual. É possível que ele possa despontar, mas vai ser muito complicado, porque vai concorrer com quem está com a máquina do Executivo."

Sobre Eliana Dadalto, o professor diz que ela saiu enfraquecida no ano passado, quando não conseguiu se reeleger deputada estadual. "Ela estava no PTC, um partido sem expressão, e não foi eleita. O páreo é bastante duro, mas acredito que ela tentará a prefeitura para se reposicionar para a eleição estadual e fortalecer a sua base", analisa Antônio César.

OUTROS CANDIDATOS

O professor avalia que outro nome cotado, Sargento Romanha, buscará votos com discurso conservador. "Ele vai tentar aplicar o discurso bolsonarista, aproveitando a expressiva votação do presidente eleito em Linhares."

Já Marcos Garcia tem discurso muito próximo a questões ambientais, explica o professor. "Ele se apresenta como um sujeito que resolve problemas de saúde também, tem esse discurso mais clientelista, e o PV tem um pouco mais essa marca ambiental. Garcia tem o apoio de igrejas neopentecostais e do PSB do governador Renato Casagrande . O deputado vem com um discurso também de renovação, de mudança."

Por ter um eleitorado com perfil mais conservador, o professor Antônio César explica que a esquerda terá dificuldade para conseguir se eleger em Linhares.

"O PT deve ter pouca expressividade. Acredito que terá a votação de um grupo reduzido a um nicho muito pequeno de servidores. Mas não uma candidatura que expresse alguma possibilidade de vitória, não vejo essa esquerda tradicional com força de expressão na cidade", diz.