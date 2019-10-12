Colatina: 13 nomes cotados para disputar a prefeitura

Paulo Roberto Martins (PSD)

Com bacharelado em direito e aos 63 anos, ele é o atual Prefeito de Colatina. Antes de concorrer ao cargo, também foi vereador do município por três mandatos consecutivos (2005-2016). A gestão dele é marcada por vídeos de ações que fizeram sucesso nas redes sociais. Em entrevista, ele explicou que falar sobre as eleições do próximo ano atrapalharia o trabalho atual e que ainda não pensa sobre o assunto.

Capitão reservista da PM, ele é presidente da Associação dos Militares de Colatina pelo terceiro mandato e atualmente busca o apoio das igrejas evangélicas para a candidatura do ano que vem. Formado em Direito, tem 49 anos e acredita que há dois pontos principais a serem trabalhados na cidade: a atração de novas indústrias para a geração de emprego e a segurança.

Deputado estadual entre 1995 e 1999, o agropecuarista também já atuou como Secretário de Agricultura de Colatina e do Espírito Santo. Em 2006, renunciou ao seu mandato de deputado federal por causa das investigações acerca de desvios do caso que ficou conhecido como "Máfia dos Sanguessugas". Aos 61 anos, é o nome cotado pelo partido e antecipou que a prioridade seria trazer desenvolvimento para a cidade.

Vereador de Colatina, ele é advogado e tem interesse em voltar para o Executivo municipal, onde construiu toda a carreira profissional e ocupou o cargo de secretário de Transporte e de Segurança. Tem 36 anos e uma pós-graduação em gestão pública. Se eleito, pretende aumentar a geração de empregos e discutir, junto a segmentos da sociedade, o que é preciso ser feito para o município crescer.

Aos 35 anos, além de produtor rural, formado em Direito e diretor do Hospital São José e da Unesc, também exerce o cargo de deputado estadual. Por este motivo, preferiu não comentar a possível candidatura à Prefeitura de Colatina, ao entender que este assunto deve ser tratado apenas no próximo ano.

O nome dele está sendo cotado após um levantamento feito pelo próprio partido, mas a candidatura ainda está sendo discutida. Sem ter disputado nenhum cargo eletivo, ele foi secretário do Interior durante os dois mandatos de Leonardo Deptulski (PT), em Colatina. Formado em administração de empresas, aos 56 anos, é um dos que teria a geração de emprego como prioridade na gestão da cidade.

Este é o outro possível nome a disputar a prefeitura pelo Solidariedade. Aos 62 anos de idade, ele estreou na política nas últimas eleições, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Podemos. Médico há praticamente quatro décadas, ele atua como ortopedista. Segundo ele, as propostas ainda serão discutidas coletivamente, visando o melhor para Colatina.

Recém-eleito presidente do diretório municipal, o bancário aposentado já tem mais de 30 anos de filiação ao partido, pelo qual conseguiu ser eleito vereador de Colatina por quatro vezes e deputado estadual, em 2010. Católico, também já foi ecônomo voluntário da diocese local. Se confirmado como candidato, defenderá o orçamento participativo e a política habitacional, principalmente.

Nas últimas eleições municipais, o professor e diretor da Faculdade Castelo Branco disputou a Prefeitura de Colatina pelo Solidariedade e obteve cerca de 21% dos votos. No ano passado, ele também tentou o cargo de deputado estadual e acabou como terceiro suplente da coligação. Aos 50 anos, é católico e defende que é necessário resgatar o desenvolvimento e melhorar a educação local.

Atual diretor jurídico, integra o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Colatina há três mandatos e já foi candidato à prefeitura em 2008. Advogado com pós-graduação em gestão pública, ele é um dos três nomes cotados pelo partido. Se confirmado, ele antecipou que defenderá a geração de empregos e a adoção de políticas públicas para a juventude.

Negra e com uma filha deficiente, ela também é uma das pessoas cotadas pelo partido. Aos 47 anos, é professora e trabalha em movimentos sociais em prol das minorias. Com formação sindical, graduação em Letras e conselheira da saúde em Colatina, ela acredita que esta seja a principal deficiência da cidade atualmente e que seria tratada de maneira primordial, se eleita.

Mais novo entre os possíveis candidatos e único sem religião, tem 34 anos e formação em Artes Visuais. A candidatura dele depende da escolha coletiva acerca dos dois companheiros de partido. Na política, já tentou se eleger duas vezes como vereador e uma vez, nas últimas eleições, como deputado federal. As bandeiras defendidas por ele são a cultural e a ambiental.