Disputa pela Prefeitura de Guarapari deve ter rostos já conhecidos

Prédio para prefeitura de Guarapari Crédito: Divulgação / Prefeitura de Guarapari

Com pelo menos sete possíveis candidatos à disputa, ao que tudo indica, as eleições municipais de Guarapari em 2020 serão marcadas pela presença em massa de rostos já conhecidos no meio político.

O cenário da corrida eleitoral, que já começa a ser desenhado, promete reviver uma batalha já travada em 2016 entre o atual prefeito Edson Magalhães (PSDB) e o deputado estadual Carlos Von (Avante), que disputaram a preferência dos eleitores em um apertado segundo turno.

No meio político o nome de Von é dado como certo no páreo. Mas ele garante que só decidirá se apostará em uma nova candidatura no ano que vem. O objetivo é não atrapalhar o mandato de deputado estadual para o qual foi eleito em 2018.

“A vontade é da população, por isso estou deixando para o ano que vem, para dialogar com as pessoas e tentar entender se é realmente isso que elas querem. Fizemos pesquisas e saímos na frente, mas ainda é cedo”, pondera. O deputado, inclusive, já aposta em temas que poderão dominar os debates e conduzir o voto dos eleitores.

“Nas últimas eleições, o asfaltamento de ruas foi decisivo. mas eu acredito que a população agora vai observar também outras áreas, principalmente a educação e a saúde. Também é importante apresentar um plano de desenvolvimento econômico”, aponta.

Assim como Carlos Von, o nome de Edson Magalhães também deverá constar nas urnas, apostam lideranças políticas da cidade. No entanto, procurado pela reportagem, o prefeito não se manifestou.

MAIS ROSTOS CONHECIDOS

Renato Casagrande na disputa. Além de ex-vereador da cidade, Merízio também chegou a se candidatar à prefeitura em 2016, mas desistiu de concorrer após a coligação encabeçada por ele ter sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no início do mês. Atual subsecretário de Estado de Turismo, Gedson Merízio poderá ser o representante do PSB e, portanto, do governadorna disputa. Além de ex-vereador da cidade, Merízio também chegou a se candidatar à prefeitura em 2016, mas desistiu de concorrer após a coligação encabeçada por ele ter sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no início do mês.

Casagrande diz que ainda não está pensando no assunto, mas, por meio de sua assessoria, confirma que seu subsecretário é um “ótimo” nome. Merízio, por sua vez, diz que a decisão será do partido, mas já dá uma ideia de como poderá conduzir sua estratégia eleitoral.

“Guarapari está em último lugar na geração de emprego e renda. Estamos dependente de ações do governo e quanto mais perto do governo estadual estiver o prefeito, mais investimentos poderá conseguir”, defende.

Da Câmara Municipal, dois vereadores já almejam deixar o Legislativo para emplacar a carreira à frente do Executivo da cidade. Fernanda Mazelli Almeida (PSD) e Oziel de Sousa (PSC) estão em seu segundo mandato no parlamento e já se assumem como pré-candidatos ao pleito.

Fernanda, que é lutadora de jiu-jítisu, 12 vezes campeã brasileira e três vezes campeã mundial, já faz campanha para que, desta vez, uma mulher assuma a cidade. “Eu vejo hoje que Guarapari precisa de um toque mais feminino, porque a mulher consegue enxergar demandas diferentes”, argumenta.

Já Oziel aposta em um movimento de renovação para conseguir emplacar seu nome. “Acho que vão haver surpresas em muitas prefeituras com esse movimento de renovação quando se apresentar uma pessoa que reflita o que as pessoas almejam: integridade, bom caráter, família”, elenca ele.

Ex-secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura entre 2013 e 2016, Afonso Rodrigues (Patriotas) é outro pré-candidato já declarado e prevê uma disputa acirrada. “O cenário está bem disputado, mas estamos precisando muito de ouvir novas propostas, novas ideias”, diz ele, otimista.

Empresário do ramo de hotelaria em Guarapari, Gustavo Guimarães, de 53 anos, nunca disputou cargos políticos, mas, recentemente, assumiu a presidência do Podemos no município. Até o momento, é o único pré-candidato que fará sua estreia nas urnas. Este para ele, será um trunfo.

“As pessoas estão buscando uma coisa nova, um diferencial àquela política que vem sendo praticada. Eu creio que essa novidade fora do círculo político traz um apoio muito grande.”