Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Norte
  • Câmara de Linhares aprova decreto de calamidade pública após coronavírus
Pandemia

Câmara de Linhares aprova decreto de calamidade pública após coronavírus

O município tem, até o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado na noite desta segunda-feira (30), quatro casos confirmados do novo coronavírus e outros 95 suspeitos de contaminação pela doença

Publicado em 31 de Março de 2020 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 10:25
Câmara de Linhares: salário maior para os 13 vereadores a partir de 2021
O decreto foi aprovado na Câmara de Linhares por 11 a favor e um contrário Crédito: Divulgação
Após um requerimento apresentado pelo prefeito de Linhares, Guerino Zanon, os vereadores do município aprovaram o decreto de estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus. A votação aconteceu na noite desta segunda-feira (30) e recebeu 11 votos a favor e um contrário.
O requerimento foi encaminhado pelo Executivo nesta segunda-feira (30). Assim que o pedido chegou, o presidente da Casa, Ricardo Bonomo, transformou o requerimento em projeto de lei, que foi apreciado pelos parlamentares durante a sessão ordinária.
Temos que reconhecer que a situação é grave e pode comprometer a administração pública. Esse decreto permite ao município elevar os gastos públicos e ultrapassar a meta fiscal para investir recursos, por exemplo, na compra de materiais hospitalares, na contratação de médicos e tudo o que for necessário para combater o coronavírus, explica Bonomo. Sem o estado de calamidade pública, os gastos poderiam ser enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Veja Também

Covid-19: caso de São Mateus é de transmissão comunitária, diz prefeitura

Ainda segundo o presidente, o decreto deve ser publicado no Diário Oficial desta terça-feira (31), quando passa a vigorar. O estado de calamidade pública vale até o dia 30 de julho de 2020.

SESSÃO FECHADA

Visando evitar a proliferação do novo coronavírus, a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (30), na Câmara de Linhares, foi fechada ao público. Segundo a Casa, as próximas sessões devem seguir o mesmo formato, por tempo indeterminado. No entanto, os trabalhos do Legislativo são transmitidos ao vivo pelas redes sociais.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares nesta segunda-feira (30), o município registrou 4 casos confirmados do novo coronavírus. Um paciente já está curado e outros três permanecem em isolamento residencial.
Outros 95 casos suspeitos estão sendo investigados pelas equipes de Saúde do município. Todos os exames para diagnosticar a contaminação pela Covid-19 são realizados no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), único credenciado pelo Ministério da Saúde em território capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhador bate cartão de ponto ao chegar no trabalho
Saiba quais profissões não devem se beneficiar do fim da escala 6x1
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados