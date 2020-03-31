Covid-19: caso de São Mateus é de transmissão comunitária, diz prefeitura

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus em São Mateus , Norte do Espírito Santo, é um caso de transmissão comunitária da Covid-19 , segundo o secretário de Saúde do município, Henrique Luis Follador. Ele revelou que o paciente, de 35 anos, que é gerente da agência da Caixa Econômica Federal, não tem histórico de viagens ou de contato com pessoas com suspeita de serem portadoras do vírus. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não confirmou se o caso é de transmissão comunitária.

É um caso de transmissão comunitária, nós não identificamos de onde ele pode ter contraído esse vírus. A família informou que a rotina dele era basicamente no local do trabalho e na residência, ratificou o secretário municipal.

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O secretário explicou ainda que, dentro do ciclo de convivência do paciente, apenas dois companheiros de trabalho estiveram recentemente em uma reunião na Grande Vitória.

O material desses funcionários foi colhido e encaminhado junto com o de outras pessoas que tiveram contato com o bancário para exame no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), nesta segunda-feira (30).

Eu pedi agilidade na realização dos exames, já que identificamos ser um caso de transmissão comunitária. A nossa expectativa é que esse resultado seja encaminhado nesta terça-feira para São Mateus, concluiu Follador.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

"Registramos os primeiros casos de transmissão comunitária de #Coronavirus no ES. Isso ocorre quando não há como identificar a origem da contaminação. Com isso, a possibilidade de contágio atinge níveis muito mais elevados. Entramos no mesmo estágio de transmissão de SP e RJ", afirmou o governador, no Twitter.

Ainda na tarde desta segunda-feira, o Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes afirmou durante coletiva que foram identificados casos de transmissão comunitária em Vila Velha . "Tivemos três casos em Vila Velha que, nesses três casos, não foi possível estabelecer o nexo de contato com os comunicantes". O secretário não mencionou o caso de São Mateus como sendo transmissão comunitária.