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Paróquia de Alegre faz procissão com imagem de Santa pela cidade

Ato foi transmitido pelas redes sociais e mais de 4 mil pessoas acompanharam a procissão de Nossa Senhora da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 17:33

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 17:33

Membros da Paróquia Nossa Senhora da Penha de Alegre fazem procissão pela cidade
Membros da Paróquia Nossa Senhora da Penha de Alegre fazem procissão pela cidade Crédito: Divulgação / Paróquia Nossa Senhora da Penha de Alegre
Uma cena chamou a atenção de moradores do município de Alegre, no Sul do Estado, na manhã deste domingo (12). Membros da Paróquia de Nossa Senhora da Penha realizaram uma procissão pela cidade, com a imagem da padroeira, desejando uma Feliz Páscoa e levando a bênção da Santa às ruas.
Debaixo de chuva, a imagem da santa foi coberta. O que não atrapalhou a fé e devoção de fiéis que acompanharam a procissão em carros fazendo um buzinaço e chamando a atenção de alguns moradores, que participavam do ato de dentro das casas.

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Para que as pessoas participassem do ato sem que saíssem de casa devido ao isolamento social decorrente do novo coronavírus (Covid-19), a Paróquia transmitiu a procissão ao vivo pelas redes sociais. Em um vídeo na página da comunidade no Facebook, foram registradas 4,8 mil visualizações.

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