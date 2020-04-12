Paróquia de Alegre faz procissão com imagem de Santa pela cidade

Uma cena chamou a atenção de moradores do município de Alegre, no Sul do Estado, na manhã deste domingo (12). Membros da Paróquia de Nossa Senhora da Penha realizaram uma procissão pela cidade, com a imagem da padroeira, desejando uma Feliz Páscoa e levando a bênção da Santa às ruas.
Debaixo de chuva, a imagem da santa foi coberta. O que não atrapalhou a fé e devoção de fiéis que acompanharam a procissão em carros fazendo um buzinaço e chamando a atenção de alguns moradores, que participavam do ato de dentro das casas.
Para que as pessoas participassem do ato sem que saíssem de casa devido ao isolamento social decorrente do novo coronavírus (Covid-19), a Paróquia transmitiu a procissão ao vivo pelas redes sociais. Em um vídeo na página da comunidade no Facebook, foram registradas 4,8 mil visualizações.