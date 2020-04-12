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Pandemia no ES

Nova Venécia confirma segundo caso de coronavírus no município

Trata-se de um jovem de 19 anos que apresentou sintomas após contato com um familiar que testou positivo para a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 16:21

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 16:21

Prefeitura de Nova Venécia
Prefeitura de Nova Venécia confirmou o segundo caso de coronavírus na cidade Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia
O município de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o seu segundo caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já contabilizou o paciente no boletim epidemiológico deste sábado (11).
De acordo com a prefeitura, o paciente é um jovem de 19 anos que começou a apresentar sintomas compatíveis com a doença após contato com um familiar que testou positivo para a Covid-19.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
Ainda segundo a prefeitura, o jovem está em isolamento domiciliar, e já vinha sendo monitorado pela Secretaria de Saúde. Ele estava cumprindo o afastamento, desde que o parente foi diagnosticado com a doença. 
Em nota, a Prefeitura de Nova Venécia orientou que as recomendações continuam sendo para que as pessoas fiquem em casa, evitem aglomerações, viagens e mantenham hábitos de higiene como lavar constantemente as mãos.

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Coronavírus: Richarlison distribui 500 cestas básicas em Nova Venécia

PRIMEIRO CASO EM NOVA VENÉCIA 

O primeiro caso foi confirmado no município na última terça-feira (7). O paciente é um idoso de 69 anos que está internado no hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

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