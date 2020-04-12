Nova Venécia confirma segundo caso de coronavírus no município

O município de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o seu segundo caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já contabilizou o paciente no boletim epidemiológico deste sábado (11).
De acordo com a prefeitura, o paciente é um jovem de 19 anos que começou a apresentar sintomas compatíveis com a doença após contato com um familiar que testou positivo para a Covid-19.
Ainda segundo a prefeitura, o jovem está em isolamento domiciliar, e já vinha sendo monitorado pela Secretaria de Saúde. Ele estava cumprindo o afastamento, desde que o parente foi diagnosticado com a doença.
Em nota, a Prefeitura de Nova Venécia orientou que as recomendações continuam sendo para que as pessoas fiquem em casa, evitem aglomerações, viagens e mantenham hábitos de higiene como lavar constantemente as mãos.
PRIMEIRO CASO EM NOVA VENÉCIA
O primeiro caso foi confirmado no município na última terça-feira (7). O paciente é um idoso de 69 anos que está internado no hospital Roberto Silvares, em São Mateus.