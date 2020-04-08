Santa Casa de Cachoeiro ganha R$ 1 milhão para tratamento de Covid-19

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu R$ 1 milhão em doação para tratamento de pacientes com Covid-19. O anúncio foi feito nesta manhã (08), pelo governador do Estado Renato Casagrande.

ANÚNCIO DA DOAÇÃO FEITO PELO GOVERNADOR

O valor de R$ 1 milhão foi doado pelo EDP e a notícia foi dada durante uma visita do governador, com representantes da empresa, ao hospital que é a unidade de referência no atendimento do novo coronavírus para toda Região Sul.

Segundo a EDP, os recursos serão repassados para a compra de insumos de proteção individual, equipamentos e medicamentos para o atendimento a pacientes da Covid-19, na Santa Casa, que foi indicada por Casagrande.