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Doação

Santa Casa de Cachoeiro ganha R$ 1 milhão para tratamento de Covid-19

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande na manhã desta quarta-feira (08)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 09:26

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 09:26

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu R$ 1 milhão em doação para tratamento de pacientes com Covid-19. O anúncio foi feito nesta manhã (08), pelo governador do Estado Renato Casagrande.

ANÚNCIO DA DOAÇÃO FEITO PELO GOVERNADOR

O valor de R$ 1 milhão foi doado pelo EDP e a notícia foi dada durante uma visita do governador, com representantes da empresa, ao hospital que é a unidade de referência no atendimento do novo coronavírus para toda Região Sul.
Segundo a EDP, os recursos serão repassados para a compra de insumos de proteção individual, equipamentos e medicamentos para o atendimento a pacientes da Covid-19, na Santa Casa, que foi indicada por Casagrande.
Os hospitais públicos serão bastante demandados durante esta crise. Por isso, entramos em contato com o governo do Espírito Santo e nos colocamos à disposição para ajudar. A Santa Casa realiza um trabalho muito importante no Sul do Estado e esperamos que esses recursos proporcionem melhor estrutura e atendimento à população capixaba, afirma o vice-presidente de Redes da EDP, João Brito Martins.

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