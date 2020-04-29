Após aumento de mortes por Covid-19, governo do ES se reunirá com setor produtivo

O agravamento no número de casos e mortes por Covid-19 pesam na decisão sobre a reabertura do comércio na Grande Vitória e em outros municípios com risco alto para o novo coronavírus, destacou o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann. Para falar sobre esses dados, diante da discussão sobre a reabertura do comércio, haverá uma reunião entre o governo e representantes do setor produtivo na tarde desta quarta-feira (29).
Nesta terça-feira (28), o Espírito Santo registrou o recorde do número de mortes por coronavírus em 24 horas. Foram 14 mortes em um dia, de acordo com a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No total, já são 77 mortes causadas pela doença em todo o Estado.
Representantes do governo do Estado vão se reunir nesta quarta-feira, às 18h, com líderes do setor produtivo para discutir esses dados. A reabertura do comércio estava prevista, com limitações, para acontecer a partir do dia 4 de maio, mas o governo pode voltar atrás.
"O que está pesando nesse momento é que estamos tendo uma semana com forte agravamento de casos e também de mortes. Isso é algo que consideramos no nosso modelo que possa fazer com que o modelo não permita essa abertura", afirmou o secretário em entrevista à TV Gazeta.
De acordo com o secretário, a abertura do comércio está condicionada a três elementos: manutenção de um certo índice de isolamento social, acima de 50%; acompanhamento do crescimento do número de casos e óbitos; e o número de leitos disponíveis para tratamento da Covid-19.