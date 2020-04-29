Após aumento de mortes por Covid-19, governo do ES se reunirá com setor produtivo

Secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB) Crédito: Ademir Ribeiro/Secom

O agravamento no número de casos e mortes por Covid-19 pesam na decisão sobre a reabertura do comércio na Grande Vitória e em outros municípios com risco alto para o novo coronavírus, destacou o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann. Para falar sobre esses dados, diante da discussão sobre a reabertura do comércio, haverá uma reunião entre o governo e representantes do setor produtivo na tarde desta quarta-feira (29).

Representantes do governo do Estado vão se reunir nesta quarta-feira, às 18h, com líderes do setor produtivo para discutir esses dados. A reabertura do comércio estava prevista, com limitações, para acontecer a partir do dia 4 de maio, mas o governo pode voltar atrás.

"O que está pesando nesse momento é que estamos tendo uma semana com forte agravamento de casos e também de mortes. Isso é algo que consideramos no nosso modelo que possa fazer com que o modelo não permita essa abertura", afirmou o secretário em entrevista à TV Gazeta.