Paróquia no Centro de Vila Velha vai reabrir igrejas para o público no dia 10

Missa celebrada pelo frei Djalmo no Santuário de Vila Velha e transmitida pelas redes sociais Crédito: Reprodução da internet

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na área central de Vila Velha , decidiu que os fiéis poderão a voltar a frequentar missas e celebrações da palavra em suas 10 comunidades a partir do dia 10 de maio.

“Vamos começar a abrir de forma gradativa, para quem quiser participar das celebrações. Se alguém quiser entrar [nas igrejas], terá que usar máscara, com calma e sem aglomerações. Não estou contra as orientações do arcebispo”, explica o frei Djalmo Fuck , pároco do Centro de Vila Velha.

As celebrações, segundo frei Djalmo, continuarão sendo transmitidas ao vivo pelas redes sociais, mesmo após as igrejas serem abertas ao público. “Vamos reabrir com muita responsabilidade. Pessoas que estão gripadas e resfriadas não devem ir pessoalmente às celebrações. Funcionários das igrejas vão orientar as pessoas, que devem ficar distantes uma das outras”, diz.

A coluna apurou que de uma maneira bem discreta algumas igrejas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário já estavam com as portas abertas para o público nas celebrações durante o atual período de isolamento social. Mas agora alguns fiéis receberam, pelo WhatsApp, um comunicado do próprio frei Djalmo anunciando a reabertura das capelas.

“A partir do dia 10 de Maio, Dia das Mães, voltaremos a celebrar nos horários normais das comunidades, obedecendo a todas as orientações e recomendações sanitárias. Peço que não liguem os aparelhos de ar-condicionado e que abram as janelas para ventilação e redobrem a limpeza dos espaços para o culto”, recomenda o pároco na mensagem.

“Os ministros extraordinários da Eucaristia, equipes de liturgia etc. estão orientados a usar máscaras e álcool em gel. Neste momento, vamos abrir as comunidades somente para missas e celebrações, dentro dos horários habituais”, complementa.

ATIVIDADES PARALISADAS NA PARÓQUIA

O pároco, por fim, informa que outras atividades pastorais na paróquia continuam paralisadas. “Neste primeiro semestre estão suspensas todas as reuniões de grupos e conselhos, primeiras eucaristias, retiros, festas de padroeiros, festas juninas, procissões, novenas, atendimento de confissões etc. O prédio pastoral permanecerá fechado neste primeiro semestre.”