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Leonel Ximenes

Paróquia no Centro de Vila Velha vai reabrir igrejas para o público no dia 10

"Não estou contra as orientações do arcebispo", afirma o frei Djalmo Fuck, o pároco de 10 comunidades da região

Públicado em 

29 abr 2020 às 11:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Missa celebrada pelo frei Djalmo no Santuário de Vila Velha e transmitida pelas redes sociais
Missa celebrada pelo frei Djalmo no Santuário de Vila Velha e transmitida pelas redes sociais Crédito: Reprodução da internet
A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na área central de Vila Velha, decidiu que os fiéis poderão a voltar a frequentar missas e celebrações da palavra em suas 10 comunidades a partir do dia 10 de maio.
“Vamos começar a abrir de forma gradativa, para quem quiser participar das celebrações. Se alguém quiser entrar [nas igrejas], terá que usar máscara, com calma e sem aglomerações. Não estou contra as orientações do arcebispo”, explica o frei Djalmo Fuck, pároco do Centro de Vila Velha.
O frade franciscano refere-se à decisão de d. Dario Campos, arcebispo de Vitória, que proibiu celebrações com a presença de fiéis em todas as paróquias da Grande Vitória (Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra e Viana) e em Alfredo Chaves e Guarapari, regiões consideradas pelas autoridades de Saúde de risco alto de contaminação pelo novo coronavírus.
As celebrações, segundo frei Djalmo, continuarão sendo transmitidas ao vivo pelas redes sociais, mesmo após as igrejas serem abertas ao público. “Vamos reabrir com muita responsabilidade. Pessoas que estão gripadas e resfriadas não devem ir pessoalmente às celebrações. Funcionários das igrejas vão orientar as pessoas, que devem ficar distantes uma das outras”, diz.
A coluna apurou que de uma maneira bem discreta algumas igrejas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário já estavam com as portas abertas para o público nas celebrações durante o atual período de isolamento social. Mas agora alguns fiéis receberam, pelo WhatsApp, um comunicado do próprio frei Djalmo anunciando a reabertura das capelas.

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“A partir do dia 10 de Maio, Dia das Mães, voltaremos a celebrar nos horários normais das comunidades, obedecendo a todas as orientações e recomendações sanitárias. Peço que não liguem os aparelhos de ar-condicionado e que abram as janelas para ventilação e redobrem a limpeza dos espaços para o culto”, recomenda o pároco na mensagem.
“Os ministros extraordinários da Eucaristia, equipes de liturgia etc. estão orientados a usar máscaras e álcool em gel. Neste momento, vamos abrir as comunidades somente para missas e celebrações, dentro dos horários habituais”, complementa.

ATIVIDADES PARALISADAS NA PARÓQUIA

O pároco, por fim, informa que outras atividades pastorais na paróquia continuam paralisadas. “Neste primeiro semestre estão suspensas todas as reuniões de grupos e conselhos, primeiras eucaristias, retiros, festas de padroeiros, festas juninas, procissões, novenas, atendimento de confissões etc. O prédio pastoral permanecerá fechado neste primeiro semestre.”
Entre as comunidades mais conhecidas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, administrada pelos frades franciscanos, estão a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, considerada a mais antiga do país em atividade litúrgica, e o Santuário Divino Espírito Santo, no Centro, uma das maiores igrejas do Estado e onde fica a casa paroquial que abriga os cinco frades da comunidade religiosa.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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