Arcebispo de Vitória pede aos padres e às paróquias: "Evitem demissões"

Dom Dario Campos participa da abertura da Campanha da Fraternidade Crédito: Glacieri Carraretto

Apesar de reconhecer a grave crise financeira da Igreja decorrente do distanciamento social imposto pelas autoridades por causa da pandemia do coronavírus, dom Dario alerta, desta vez, que é preciso garantir o funcionamento das secretarias paroquiais e apela aos administradores que evitem demissões.

“Uma rescisão trabalhista tem custo elevado e pode comprometer seu fundo paroquial, além do dano social que pode ser causado à família deste servidor neste momento crítico. A Arquidiocese de Vitória possui 537 servidores e famílias que dependem deste emprego”, ressalta o arcebispo na carta, datada de 1º de abril, à qual a coluna teve acesso.

"Todo recurso financeiro deve ser direcionado para garantir o funcionamento básico da paróquia, pagamento dos seus servidores e manutenção do padre. Busquem rever ou suspender contratos com fornecedores e novos projetos, paralisar obras, reduzir despesas administrativas, cortar itens supérfluos" Dom Dario Campos - Arcebispo, pedindo às paróquias que cortem despesas

O arcebispo pede também aos gestores que garantam o “funcionamento mínimo” das secretarias paroquiais porque elas não podem ser fechadas. “Existem compromissos que são inadiáveis ou urgências que precisam ser resolvidas”, lembra o prelado, que a seguir faz algumas recomendações de corte de custos, como reduzir o horário de funcionamento das secretarias ou criar uma escala de trabalho alternativa para os funcionários. A antecipação de férias é outra medida sugerida.