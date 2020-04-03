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Leonel Ximenes

Arcebispo de Vitória pede aos padres e às paróquias: "Evitem demissões"

Dom Dario Campos enviou nova carta solicitando aos gestores paroquiais que economizem, mas que garantam o funcionamento regular das comunidades

Públicado em 

03 abr 2020 às 16:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos participa da abertura da Campanha da Fraternidade
 Dom Dario Campos participa da abertura da Campanha da Fraternidade Crédito: Glacieri Carraretto
O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, enviou um nova carta aos gestores das 90 paróquias da Arquidiocese, incluindo os padres, para reforçar as medidas de contenção de despesas já expressas no primeiro comunicado distribuído por ele no dia 20 de março.
Apesar de reconhecer a grave crise financeira da Igreja decorrente do distanciamento social imposto pelas autoridades por causa da pandemia do coronavírus, dom Dario alerta, desta vez, que é preciso garantir o funcionamento das secretarias paroquiais e apela aos administradores que evitem demissões.
“Uma rescisão trabalhista tem custo elevado e pode comprometer seu fundo paroquial, além do dano social que pode ser causado à família deste servidor neste momento crítico. A Arquidiocese de Vitória possui 537 servidores e famílias que dependem deste emprego”, ressalta o arcebispo na carta, datada de 1º de abril, à qual a coluna teve acesso.
"Todo recurso financeiro deve ser direcionado para garantir o funcionamento básico da paróquia, pagamento dos seus servidores e manutenção do padre. Busquem rever ou suspender contratos com fornecedores e novos projetos, paralisar obras, reduzir despesas administrativas, cortar itens supérfluos"
Dom Dario Campos - Arcebispo, pedindo às paróquias que cortem despesas
O arcebispo pede também aos gestores que garantam o “funcionamento mínimo” das secretarias paroquiais porque elas não podem ser fechadas. “Existem compromissos que são inadiáveis ou urgências que precisam ser resolvidas”, lembra o prelado, que a seguir faz algumas recomendações de corte de custos, como reduzir o horário de funcionamento das secretarias ou criar uma escala de trabalho alternativa para os funcionários. A antecipação de férias é outra medida sugerida.

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No final do comunicado aos sacerdotes e gestores, dom Dario reclama que no fechamento do balanço financeiro do mês passado, 40% das paróquias não fizeram o repasse [financeiro] regular à Arquidiocese de Vitória. “Mesmo tratando-se de prestação de contas do mês de fevereiro de 2020, quando ainda vivíamos uma situação de plena normalidade”, observa o arcebispo, que prevê que a pandemia da Covid-19 dure de quatro e cinco meses.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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