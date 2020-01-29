Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Arcebispo celebra missa em solidariedade às vítimas das chuvas no ES
Catedral de Vitória

Arcebispo celebra missa em solidariedade às vítimas das chuvas no ES

Dom Dario Campos vai realizar a celebração no próximo domingo (2), às 8 horas, na Catedral Metropolitana de Vitória, na Cidade Alta

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 10:45
Catedral Metropolitama de Vitória, na Cidade Alta Crédito: Felipe Mota/Fly Now
No próximo domingo (02), o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, celebrará uma missa em solidariedade às pessoas atingidas pelas chuvas que há mais de uma semana provocaram e ainda provocam estragos no Espírito Santo, especialmente na região Sul do Estado.

Veja Também

Chuva dá trégua, mas ES ainda tem mais de 13 mil pessoas fora de casa

Chuva no ES: saiba onde estão as áreas de risco de cada município

Chuva no ES: mais de 300 pontes vão precisar ser reconstruídas

A celebração ocorrerá na Catedral Metropolitana de Vitória, na Cidade Alta, às 8 horas. No ato religioso, Dom Dario pediu que todas as comunidades eclesiais a rezem pelas famílias que necessitam de apoio e conforto, para que se recuperem o mais rápido possível, mas também pedir a Deus que conforte o coração daqueles que perderam entes queridos.
Dom Dario vai ministrar a missa em solidariedade aos atingidos pelas chuvas no Estado Crédito: Diocese de Cachoeiro
Segundo o Arcebispo, o momento pede também auxílio espiritual e para que a fé, a força e a esperança das vítimas e também dos voluntários sejam renovadas. Será também a missa de envio dos agentes das Pastorais Sociais, celebrando o início dos trabalhos neste ano de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados