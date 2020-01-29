Arcebispo celebra missa em solidariedade às vítimas das chuvas no ES

Catedral Metropolitama de Vitória, na Cidade Alta Crédito: Felipe Mota/Fly Now

No próximo domingo (02), o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, celebrará uma missa em solidariedade às pessoas atingidas pelas chuvas que há mais de uma semana provocaram e ainda provocam estragos no Espírito Santo, especialmente na região Sul do Estado.

A celebração ocorrerá na Catedral Metropolitana de Vitória, na Cidade Alta, às 8 horas. No ato religioso, Dom Dario pediu que todas as comunidades eclesiais a rezem pelas famílias que necessitam de apoio e conforto, para que se recuperem o mais rápido possível, mas também pedir a Deus que conforte o coração daqueles que perderam entes queridos.

Dom Dario vai ministrar a missa em solidariedade aos atingidos pelas chuvas no Estado Crédito: Diocese de Cachoeiro