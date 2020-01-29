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Dados da Defesa Civil

Chuva dá trégua, mas ES ainda tem mais de 13 mil pessoas fora de casa

As informações constam no relatório da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgado no início da manhã desta quarta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 08:53

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 08:53

Imagens de drone mostram danos causados pela chuva em Iconha Crédito: Marcel Alves
chuva deu trégua no Espírito. No acumulado das últimas 24 horas, choveu 16,15 mm em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Estado, e 10,22 mm em Ibitirama, no Caparaó capixaba.  

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Apesar do pouco volume de água, mais de 13 mil pessoas ainda estão fora de casa por causa das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana. No total, 11.535 estão desalojadas e 1.626 estão desabrigadas em 30 cidades, de Norte a Sul do Estado.
 Os dados são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e foram divulgados em relatório no início da manhã desta quarta-feira (29). Na tarde desta terça-feira (28), conforme levantamento anterior, a situação afetava 13.181 mil pessoas.

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Além dos desabrigados e desalojados, há também 10 feridos, uma pessoa desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim e nove mortes por conta das chuvas. 

CONFIRA ABAIXO O NÚMERO DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS POR CIDADE:

  • Iconha: 1.926 desalojados e 8 desabrigados
  • Alfredo Chaves: 1.984 desalojados
  • Vargem Alta: 1051 desalojados e 74 desabrigados
  • Anchieta: 60 desalojados e 8 desabrigados
  • Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados
  • São Roque do Canaã: 4 desalojados
  • Irupi: 142 desalojados e 210 desabrigados
  • Mimoso do Sul: 428 desalojados e 52 desabrigados
  • Iúna: 173 desalojados e 45 desabrigados
  • Apiacá: 240 desalojados e 80 desabrigados
  • Castelo: 2.956 desabrigados e 179 desalojados
  • Alegre: 40 desalojados e 261 desabrigados
  • Dores do Rio Preto: 20 desalojados e 32 desabrigados
  • Guaçuí: 10 desalojados e 25 desabrigados
  • Marechal Floriano: 40 desalojados
  • Bom Jesus do Norte: 670 desalojados e 80 desabrigados
  • São José do Calçado: 100 desalojados
  • João Neiva: 23 desalojados
  • Muniz Freire: 600 desalojados e 195 desabrigados
  • Colatina: 60 desalojados
  • Domingos Martins: 42 desabrigados
  • Laranja da Terra: 12 desalojados
  • Cachoeiro de Itapemirim: 927 desalojados e 247 desabrigados
  • Conceição da Barra: 2 desalojados
  • Linhares: 8 desalojados e 84 desabrigados
  • São Mateus: 30 desalojados
  • Ibiraçu: 10 desalojados
  • Baixo Guandu: 8 desalojados
  • Itapemirim: 250 desabrigados

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