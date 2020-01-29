Chuva dá trégua, mas ES ainda tem mais de 13 mil pessoas fora de casa

A chuva deu trégua no Espírito. No acumulado das últimas 24 horas, choveu 16,15 mm em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Estado, e 10,22 mm em Ibitirama, no Caparaó capixaba.
Apesar do pouco volume de água, mais de 13 mil pessoas ainda estão fora de casa por causa das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana. No total, 11.535 estão desalojadas e 1.626 estão desabrigadas em 30 cidades, de Norte a Sul do Estado.
Os dados são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e foram divulgados em relatório no início da manhã desta quarta-feira (29). Na tarde desta terça-feira (28), conforme levantamento anterior, a situação afetava 13.181 mil pessoas.
Além dos desabrigados e desalojados, há também 10 feridos, uma pessoa desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim e nove mortes por conta das chuvas.
CONFIRA ABAIXO O NÚMERO DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS POR CIDADE:
- Iconha: 1.926 desalojados e 8 desabrigados
- Alfredo Chaves: 1.984 desalojados
- Vargem Alta: 1051 desalojados e 74 desabrigados
- Anchieta: 60 desalojados e 8 desabrigados
- Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados
- São Roque do Canaã: 4 desalojados
- Irupi: 142 desalojados e 210 desabrigados
- Mimoso do Sul: 428 desalojados e 52 desabrigados
- Iúna: 173 desalojados e 45 desabrigados
- Apiacá: 240 desalojados e 80 desabrigados
- Castelo: 2.956 desabrigados e 179 desalojados
- Alegre: 40 desalojados e 261 desabrigados
- Dores do Rio Preto: 20 desalojados e 32 desabrigados
- Guaçuí: 10 desalojados e 25 desabrigados
- Marechal Floriano: 40 desalojados
- Bom Jesus do Norte: 670 desalojados e 80 desabrigados
- São José do Calçado: 100 desalojados
- João Neiva: 23 desalojados
- Muniz Freire: 600 desalojados e 195 desabrigados
- Colatina: 60 desalojados
- Domingos Martins: 42 desabrigados
- Laranja da Terra: 12 desalojados
- Cachoeiro de Itapemirim: 927 desalojados e 247 desabrigados
- Conceição da Barra: 2 desalojados
- Linhares: 8 desalojados e 84 desabrigados
- São Mateus: 30 desalojados
- Ibiraçu: 10 desalojados
- Baixo Guandu: 8 desalojados
- Itapemirim: 250 desabrigados