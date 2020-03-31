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Prevenção ao coronavírus

Arcebispo de Vitória vai rezar missa on-line de Domingo de Ramos

A missa da manhã será transmitida nas redes sociais da Paróquia e na fanpage da Arquidiocese de Vitória. Já a da noite, terá transmissão pelas páginas da Catedral e da Arquidiocese de Vitória no Facebook
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 11:48

Publicado em 31 de Março de 2020 às 11:48

Dom Dario recriou a Comissão Justiça e Paz, extinta pelo seu antecessor
Dom Dario  presidirá duas missas on-line Crédito: Arquivo
Como medida de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus, o Domingo de Ramos será um pouco diferente neste ano de 2020. Isso porque a Arquidiocese de Vitória divulgou que o arcebispo realizará a cerimônia do dia 5 de abril de forma on-line, por meio de redes sociais. Dom Dario presidirá duas missas. A celebração da manhã será transmitida nos perfis da Paróquia e na página da Arquidiocese de Vitória. Já a da noite, terá transmissão pelas páginas da Catedral e da Arquidiocese de Vitória.
A primeira missa será transmitida às 8 horas, da Paróquia Bom Pastor, na Praia da Costa, em Vila Velha. Já a segunda, será às 18 horas, transmitida da Catedral Metropolitana de Vitória, Centro da Capital. 
"Domingo de Ramos celebra a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho  o símbolo da humildade  e aclamado pelo povo simples que o aplaudia como 'aquele que vem em nome do Senhor'. Diante da pandemia do coronavírus, o arcebispo dom Dario Campos, convida os fiéis a celebrarem o Domingo de Ramos em suas casas, colocando uma toalha vermelha e um ramo em uma das janelas da residência", explicou a Arquidiocese de Vitória, por nota. 

PARÓQUIAS RECEBEM INSTRUÇÕES PARA MISSAS ON-LINE

De acordo com a Arquidiocese de Vitória, cada Paróquia da Grande Vitória foi orientada a fazer a missa de Ramos da mesma maneira que Dom Dario fará: transmitir as missas pela internet,  pedir que os fieis evitem  aglomerações nas igrejas, além de incentivar que fiquem em casa e coloquem um símbolo do Domingo de Ramos na própria residência, como uma toalha vermelha e um ramo nas portas ou janelas. 
Apesar das orientações, que visam evitar a disseminação do coronavírus, a Arquidiocese afirma que deixou livre a criatividade dos padres para que cada um faça a missa on-line como preferir, podendo haver surpresas para o público. 

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