Arcebispo de Vitória vai rezar missa on-line de Domingo de Ramos

Dom Dario presidirá duas missas on-line Crédito: Arquivo

Como medida de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus , o Domingo de Ramos será um pouco diferente neste ano de 2020. Isso porque a Arquidiocese de Vitória divulgou que o arcebispo realizará a cerimônia do dia 5 de abril de forma on-line, por meio de redes sociais . Dom Dario presidirá duas missas. A celebração da manhã será transmitida nos perfis da Paróquia e na página da Arquidiocese de Vitória. Já a da noite, terá transmissão pelas páginas da Catedral e da Arquidiocese de Vitória.

A primeira missa será transmitida às 8 horas, da Paróquia Bom Pastor, na Praia da Costa, em Vila Velha. Já a segunda, será às 18 horas, transmitida da Catedral Metropolitana de Vitória, Centro da Capital.

"Domingo de Ramos celebra a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho  o símbolo da humildade  e aclamado pelo povo simples que o aplaudia como 'aquele que vem em nome do Senhor'. Diante da pandemia do coronavírus, o arcebispo dom Dario Campos, convida os fiéis a celebrarem o Domingo de Ramos em suas casas, colocando uma toalha vermelha e um ramo em uma das janelas da residência", explicou a Arquidiocese de Vitória, por nota.

PARÓQUIAS RECEBEM INSTRUÇÕES PARA MISSAS ON-LINE

De acordo com a Arquidiocese de Vitória, cada Paróquia da Grande Vitória foi orientada a fazer a missa de Ramos da mesma maneira que Dom Dario fará: transmitir as missas pela internet, pedir que os fieis evitem aglomerações nas igrejas, além de incentivar que fiquem em casa e coloquem um símbolo do Domingo de Ramos na própria residência, como uma toalha vermelha e um ramo nas portas ou janelas.