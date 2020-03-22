Por causa da crise, Arquidiocese de Vitória limita salário dos padres e corta despesas

Entre as ações anunciadas pelo arcebispo dom Dario Campos
está a redução do pagamento das côngruas, uma espécie de salário pago aos padres para o seu sustento. O limite agora é de três salários-mínimos aos sacerdotes e de um salário-mínimo para os diáconos temporários (futuros padres).
Em uma carta enviada aos párocos da Arquidiocese, na última sexta-feira (20), e à qual a coluna teve acesso, dom Dario admite que a Igreja Católica será afetada duramente pela crise financeira
por causa da suspensão das atividades religiosas.
“Sem a presença dos fiéis nas igrejas, as coletas e os dízimos irão cair drasticamente. Após o período de disseminação pandemia, que poderá durar de quatro a cinco meses, (...) perderemos nossa capacidade financeira de honrar compromissos”, reconhece o arcebispo.
De antemão, dom Dario já determinou a revisão de todos os contratos de prestação de serviço nas paróquias; suspensão de todos os investimentos com paralisação de todas as obras e reformas de igrejas e outras edificações; suspensão de comemorações, confraternizações, almoços, brindes e decorações; e suspensão e adiamento de novos projetos para 2021.
No final da carta, o prelado faz um alerta: “Se a situação se agravar, novas medidas serão adotadas”.