Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Por causa da crise, Arquidiocese de Vitória limita salário dos padres e corta despesas

“Sem a presença dos fiéis nas igrejas, as coletas e os dízimos irão cair drasticamente", admite dom Dario Campos

Publicado em 22 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

22 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Dario Campos:  “Se a situação se agravar, novas medidas serão adotadas” Crédito: Fernando Madeira
 A paralisação das atividades religiosas e litúrgicas das igrejas por causa da epidemia de coronavírus  e a preocupação em poder se manter de pé para contribuir com a sociedade no período pós-pandemia levaram a Arquidiocese de Vitória a sair na frente e adotar uma série de medidas administrativas para cortar os custos e suportar a crise financeira.
Entre as ações anunciadas pelo arcebispo dom Dario Campos está a redução do pagamento das côngruas, uma espécie de salário pago aos padres para o seu sustento. O limite agora é de três salários-mínimos aos sacerdotes e de um salário-mínimo para os diáconos temporários (futuros padres).
Em uma carta enviada aos párocos da Arquidiocese, na última sexta-feira (20), e à qual a coluna teve acesso, dom Dario admite que a Igreja Católica será afetada duramente pela crise financeira por causa da suspensão das atividades religiosas.
“Sem a presença dos fiéis nas igrejas, as coletas e os dízimos irão cair drasticamente. Após o período de disseminação pandemia, que poderá durar de quatro a cinco meses, (...) perderemos nossa capacidade financeira de honrar compromissos”, reconhece o arcebispo.
Além do achatamento salarial de padres e diáconos, a assessoria jurídica da Arquidiocese está estudando outras medidas de contenção de despesas, dependendo de autorização legal. Estão na lista a licença não remunerada, a redução de jornada de trabalho e salários e a suspensão provisória de contrato de trabalho com pagamento do seguro-desemprego.

Veja Também

Porto Alegre fecha igrejas que desrespeitam proibição de culto

Governo do ES proíbe celebrações com mais de 50 pessoas nas igrejas

Igrejas fazem cultos online no ES para evitar coronavírus

De antemão, dom Dario já determinou a revisão de todos os contratos de prestação de serviço nas paróquias; suspensão de todos os investimentos com paralisação de todas as obras e reformas de igrejas e outras edificações; suspensão de comemorações, confraternizações, almoços, brindes e decorações; e suspensão e adiamento de novos projetos para 2021.
No final da carta, o prelado faz um alerta: “Se a situação se agravar, novas medidas serão adotadas”. 
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTAS E MATÉRIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados