Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Missas com fiéis presentes serão liberadas em parte da Arquidiocese de Vitória

A partir de sexta-feira (1°/5), celebrações com o público serão retomadas em paróquias do litoral Sul e da Região Serrana; na Grande Vitória, só pelas redes sociais

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 05:00

Públicado em 

26 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

2007 - Missa de encerramento da Festa da Penha na Prainha, em Vila Velha
A presença de fiéis em missas continua proibida na Grande Vitória  Crédito: Zanete Dadalto/Faesa
A partir da próxima sexta-feira (1º de maio), estão liberadas, pela Arquidiocese de Vitória, missas e celebrações da palavra com a presença física de fiéis, nas cidades em que o governo do Estado considerou como de baixo ou moderado risco para contaminação pela Covid-19.
Na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana), Guarapari e Alfredo Chaves, no Sul do ES, regiões consideradas pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) de alto registro de infecções pelo novo coronavírus, as celebrações presenciais continuam proibidas.
Poderão ser retomadas as missas com os fiéis presentes nas paróquias da área Serrana (Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Afonso Cláudio, Brejetuba, Domingos Martins e Marechal Floriano) e parte da área Benevente (Iriri e Anchieta), com exceção de Alfredo Chaves e Guarapari.
Em circular enviada aos padres, diáconos e religiosos da Arquidiocese, à qual a coluna teve acesso, d. Dario Campos, arcebispo de Vitória, libera as celebrações presenciais nas cidades com menor risco de infecção para a Covid-19, mas impõe condições para isso.
Deverão ser observadas as orientações das autoridades de Saúde tais como: distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras; e higienização das mãos com álcool 70%. Além disso, d. Dario sugere, para evitar aglomerações, que missas e celebrações sejam realizadas em horários variados.

Veja Também

“Vivemos uma guerra sem canhão contra um vírus que mata”, diz arcebispo

Arcebispo de Vitória pede aos padres e às paróquias: "Evitem demissões"

Coronavírus: Arcebispo de Vitória dispensa fiéis de ir às missas

No documento, o arcebispo reitera que continuam suspensas atividades como encontros catequéticos e outras ações evangelizadoras, sem no entanto especificar quais no documento. O líder católico também recomenda que as celebrações sejam mais breves.
Dom Dario Campos pede que fiéis que estão no grupo de risco para o coronavírus - idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes, entre outros - continuem em casa cumprindo o isolamento social e participando da liturgia através das redes sociais da Igreja Católica. O arcebispo ressalta que os católicos continuam dispensados, se preferirem, de participar das missas e celebrações dominicais.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Navio da Vale
ES vai receber primeiro navio transoceânico do mundo movido a etanol
Imagem BBC Brasil
Papa Leão 14 critica 'tiranos' que gastam bilhões em guerras, após ataque de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados