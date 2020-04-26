Missas com fiéis presentes serão liberadas em parte da Arquidiocese de Vitória

Na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana), Guarapari e Alfredo Chaves, no Sul do ES, regiões consideradas pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) de alto registro de infecções pelo novo coronavírus, as celebrações presenciais continuam proibidas
.
Poderão ser retomadas as missas com os fiéis presentes nas paróquias da área Serrana (Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Afonso Cláudio, Brejetuba, Domingos Martins e Marechal Floriano) e parte da área Benevente (Iriri e Anchieta), com exceção de Alfredo Chaves e Guarapari.
Em circular enviada aos padres, diáconos e religiosos da Arquidiocese, à qual a coluna teve acesso, d. Dario Campos, arcebispo de Vitória, libera as celebrações presenciais nas cidades com menor risco de infecção para a Covid-19
, mas impõe condições para isso.
Deverão ser observadas as orientações das autoridades de Saúde tais como: distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras; e higienização das mãos com álcool 70%. Além disso, d. Dario sugere, para evitar aglomerações, que missas e celebrações sejam realizadas em horários variados.
No documento, o arcebispo reitera que continuam suspensas atividades como encontros catequéticos e outras ações evangelizadoras, sem no entanto especificar quais no documento. O líder católico também recomenda que as celebrações sejam mais breves.
Dom Dario Campos pede que fiéis que estão no grupo de risco para o coronavírus
- idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes, entre outros - continuem em casa cumprindo o isolamento social e participando da liturgia através das redes sociais da Igreja Católica. O arcebispo ressalta que os católicos continuam dispensados, se preferirem, de participar das missas e celebrações dominicais.