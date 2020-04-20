Vivemos uma guerra sem canhão contra um vírus que mata, diz arcebispo

A missa de encerramento da Festa da Penha deste ano foi realizada na capela do Convento. A TV Gazeta e o G1/ES transmitiram ao vivo a celebração Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins

Enfatizando a importância da vida e da solidariedade, o arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Frei Dario Campos, celebrou a missa de encerramento da Festa da Penha nesta segunda-feira (20) ressaltando o duro confronto da humanidade contra o inimigo invisível nestes tempos de pandemia.

Não podemos sair deste momento que estamos vivendo do mesmo modo que entramos. Este momento nos mostra a fragilidade da vida. É uma guerra declarada, que não tem canhão, bomba. É um minúsculo vírus que ataca, que mata, afirmou o líder religioso.

Em sua homilia, ele refletiu sobre a partilha nestes dias desafiadores e observou uma adesão profunda da população ao chamado da vontade divina, contando com a ação do Espírito Santo em cumprir a vontade do alto.

"O que o Senhor quer de nós? É a pergunta que faço. Penso: a vida, e a vida em abundância. O respeito por essa vida, da concepção até a morte. Em outras palavras, não ao aborto. Deus quer a alegria. Jesus de Nazaré quer a partilha. Não quer ver ninguém triste." Dom Frei Dario Campos - Arcebispo da Arquidiocese de Vitória

O arcebispo prosseguiu falando que é hora de pôr fim à ganância e à busca de poder e do lucro, uma procura em oposição à característica do empático povo capixaba e brasileiro. E aproveitou o momento então para agradecer às igrejas evangélicas e às pessoas sem religião pelos atos de generosidade praticados diante dessas adversidades.

Aqui no Espírito Santo, vivemos meses atrás as tempestades. Tantos desabrigados, algumas mortes. Quanta ajuda nosso povo deu! Quanta partilha agora nesta epidemia! Nosso povo é solidário na partilha do alimento. Quanto alimento tem chegado a nossas igrejas, católicas e evangélicas, e das pessoas sem religião que trabalham partilhando o que têm, querendo a vida, dando o pouco que têm! A todos eles, meu agradecimento.

Imagens de drone do Convento da Penha Crédito: Rede Gazeta

Lembrando a mensagem mais falada nas campanhas contra o novo coronavírus, Dom Dario Campos indicou sua preocupação com os sem-teto. Como dizer neste momento fique em casa quando não se tem casa? No dizer do Papa Francisco, a rua não é lugar para se morar nem para se morrer. Temos de estar unidos, poder público e sociedade. Chega de ficar puxando um pra cá, outro pra lá. Vamos juntar nossas forças e com isso nosso povo vai ter vida e vida em abundância.

Na parte final da palavra, ele conclamou homens e mulheres a darem um salto de humanidade, de qualidade e de profissão de fé, ajudando os mais vulneráreis, superando o egoísmo de uma sociedade que só visa ao lucro e ao descaso. Ou seja, a lógica excludente do lucro."

Dom Dario Campos conduziu a missa de encerramento da Festa da Penha 2020 Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins

Para representar as milhares de pessoas que estariam no Parque da Prainha acompanhando a missa de encerramento ao vivo, a TV Gazeta foi à casa de algumas famílias como a da advogada Mariana Pimentel. Uma mistura de emoção e gratidão ao participar da Santa Missa em nossa residência. Nossa Senhora da Penha, tão amorosamente, foi ao nosso encontro em nossas residências e sou grata por esse momento tão especial, disse ela.

A celebração foi acompanhada presencialmente pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e pelos prefeitos Luciano Rezende (Vitória) e Max Filho (Vila Velha), que assistiram à missa usando máscaras.

Logo após o término, Casagrande declarou que a Igreja se reinventou, assim como os organizadores, para manter a programação do evento. Segundo ele, foi um grande acerto, sobretudo nesta ocasião em que as orações são tão necessárias.

"A festa é um sucesso nos meios digitais, nas redes sociais, além do mais num momento em que todos nós temos de estar virtual e espiritualmente unidos em torno de uma ação que possa amenizar os problemas para proteger a vida das famílias capixabas." Renato Casagrande - Governador do Estado

Max Filho assinalou a relevância dos 450 anos de homenagens à padroeira do Estado, um marco histórico. A festa não poderia deixar de acontecer. Que bom que ocorreu justamente neste momento em que as pessoas estão conectadas!

A persistência dos organizadores também foi elogiada por Luciano Rezende. A Igreja Católica conseguiu manter a Festa da Penha no seu simbolismo maior, que é o de celebrações e homenagens à santa, num momento em que precisamos muito das bênçãos da nossa padroeira. Reúne na fé em dias melhores os cristãos, que na solidariedade se juntam nesta festa.