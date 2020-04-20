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Show de fé

Alemão do Forró realiza sonho de ter filho após pedidos a N.S. da Penha

Com rezas no Convento, o músico e a esposa recorreram à santa para ter, enfim, seu bebê. Para agradecer a chegada de Alice, de três meses, o cantor fará live nesta segunda-feira (20), na programação da Festa da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 14:00

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 14:00

Alemão do Forró e Georggia com a filha nos braços, logo após o parto: sonho realizado
Alemão do Forró e Georggia com a filha nos braços, logo após o parto: sonho realizado Crédito: Reprodução/Instagram
Alguma coisa batia fora de ritmo na vida de Alemão do Forró, 33 anos, e de sua esposa, Georggia Tosatto Custódio, 35. E não era nos palcos. O descompasso vinha de um sonho até então frustrado, o maior projeto composto pelo casal à base de muita cumplicidade: ter um filho. Mas o desafino persistia. As tentativas de gravidez pelo método natural se mostraram ineficazes. Até que o músico e a companheira decidiram recorrer aos instrumentos da medicina e à fé.
Deu certo, graças ao show dos especialistas em reprodução humana e à intervenção de Nossa Senhora da Penha. Segundo o casal, Alice é fruto de muita oração, insistência e luta.
Um dia antes da inseminação, casal visitou Convento pedindo a bênção da santa. Nossa Senhora da Penha, intercedei por nós!, dizia a legenda
Um dia antes da inseminação, casal visitou Convento pedindo a bênção da santa. Nossa Senhora da Penha, intercedei por nós!, dizia a legenda Crédito: Reprodução/Instagram
"Eu tenho um problema no útero. Engravidar naturalmente era um pouco difícil. Tentamos por dois anos pelo método natural, até que descobri meu problema e partimos para a inseminação artificial. Em 2017, fizemos a primeira tentativa, sem sucesso. No ano passado, antes do procedimento, fomos a Aparecida, em São Paulo, e, na véspera da colocação dos embriões, ao Convento da Penha, em Vila Velha, para reforçar nosso pedido com a Virgem da Penha. Graças a Deus, deu tudo certo e hoje temos nossa filha, que está com três meses."
Georggia Tosatto Custódio - Esposa do cantor Alemão do Forró
Alice em momento de agradecimento: fruto de muita persistência, oração e luta
Alice em momento de agradecimento: fruto de muita persistência, oração e luta Crédito: Reprodução/Instagram
Dos bastidores do sonho até a apoteose do parto, a dupla tocava a vida sem perder a confiança nas providências divinas e na intercessão de Nossa Senhora da Penha, apesar dos momentos de desânimo durante a caminhada, antes do desejado teste positivo. Como eu já havia feito uma tentativa sem êxito, tinha medo de dar errado de novo. Eu chorava; ele me acalentava e falava que um dia as coisas aconteceriam, acrescentou a empresária.
Em tom mais otimista, Alemão sempre procurava encarar a situação de maneira leve. Tudo era uma questão de tempo, era a nota no pensamento. E a notícia tão esperada, a de que seria papai, veio em forma de surpresa anunciada em videochamada pela esposa, que fez o exame num sábado antes do Dia das Mães, em 2019. O sorriso ganhou o rosto do fervoroso forrozeiro linharense.
Casal se beija em janela do Convento: bênção veio nove meses depois
Casal se beija em janela do Convento: bênção veio nove meses depois Crédito: Reprodução/Instagram

Live em agradecimento

Não dá para agradar a Deus sem ter fé. Sem fé, nada do que você faz tem valor. E buscando a Deus a recompensa sempre vem. No tempo dele, mas vem, destaca o artista, dono de uma das vozes mais conhecidas da música capixaba, que em retribuição vai render homenagens à Mãe das Alegrias no Festival Amor e Esperança, em live nesta segunda-feira (20).
O show será transmitido pelo Instagram da TV Gazeta, às 19 horas, e faz parte da programação oficial da Festa da Penha. Irei cantar meus maiores sucessos e músicas da atualidade. Estamos preparando também um louvor, complementou.
"Não dá para agradar a Deus sem ter fé. Sem fé, nada do que você faz tem valor. E buscando a Deus a recompensa sempre vem. No tempo dele, mas vem."
Alemão do Forró - Cantor
Georggia sorri com a filha: de problema no útero a gravidez
Georggia sorri com a filha: de problema no útero a gravidez Crédito: Reprodução/Instagram
Essa foi a maneira que o artista encontrou para agradecer à padroeira do Estado pela chegada da filha, já que a ideia original, a ida ao Convento, neste mês, teve de ser protelada por conta do risco de contágio do novo coronavírus.
Temos de agradecer a ela. Estávamos esperando Alice completar os três meses, no dia 14. Mas, com essa pandemia, vamos ter que adiar a nossa visita, comentou Georggia.
Nas redes sociais, marido e mulher, juntos há quase 17 anos, entre namoro e casamento, são só gratidão aos céus ao postar as fotos da menina. Em uma delas, a bebê aparece diante da imagem de Maria acompanhada do seguinte texto: Minha mamãe pediu intercessão à Nossa Senhora para que eu viesse ao mundo. E agora tô aqui agradecendo por neste mundo estar!
Alemão e a mulher grávidos: sonho perto de se tornar realidade
Alemão e a mulher grávidos: sonho perto de se tornar realidade Crédito: Reprodução/Instagram
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.

Confira a programação completa do último dia de Festa da Penha

Segunda, dia 20
6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar
15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta, no G1/ES e na rádio Gazeta FM
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta

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