Veículos da Rede Gazeta transmitem missa de encerramento da Festa da Penha

Arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Frei Dario Campos, conduzirá a missa de encerramento do Oitavário. Crédito: Divulgação/Danilo Luca Ferreira Martins

A Festa da Penha chega ao último dia de programação nesta segunda-feira (20) com missa do Padre Reginaldo Manzotti, apresentação musical com Padre Anderson, show de Alemão do Forró e a tradicional celebração de encerramento, que será transmitida ao vivo a partir das 17 horas pela TV Gazeta, pelo G1/ES e pela rádio Gazeta FM (97.1)

A cobertura audiovisual da missa de encerramento vai contar com seis câmeras, além de um drone captando as imagens aéreas, segundo o gerente de Operação e Produção da TV Gazeta, Carlos Gonzaga.

"Será uma missa diferente, porque não haverá público, mas terá a mesma beleza das outras edições das quais participamos, mostrando aos fiéis tudo o que eles esperam. A celebração vai acontecer na capela e preparamos tudo com muito cuidado e segurança, inclusive em relação às orientações de saúde." Carlos Gonzaga - Gerente de Operação e Produção da TV Gazeta

Homenagem

Na data oficial em que se homenageia a padroeira do Estado, a agenda não poderia deixar de ser ainda mais especial. Pela manhã, a programação começou às 6 horas com alvorada com toque de sinos e segue com missa matinal às 9 horas e o programa Salve Mãe das Alegrias às 10 horas.

A partir do meio-dia, haverá transmissão da missa de Reginaldo Manzotti diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, no Paraná (veja abaixo os canais disponíveis para assistir).

Em seguida, haverá consagração à Nossa Senhora, às 15 horas, e missa de encerramento com o arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Frei Dario Campos, às 17 horas.

Depois da celebração de encerramento no Convento, a programação oficial fecha com o Festival Amor e Esperança, que terá apresentações com lives do Padre Anderson, às 18 horas, e de Alemão do Forró, às 19 horas, no Instagram da TV Gazeta

Padre Anderson vai se apresentar na última noite do Festival Amor e Esperança, às 18 horas, no Instagram da TV Gazeta. Crédito: Divulgação

Vale lembrar que o evento vem ocorrendo sem a presença do público, por conta do risco de transmissão do novo coronavírus. Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito, virtual e interativo, em agazeta.com.br/festadapenha

Confira a programação do último dia

Segunda, dia 20

6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Missa, com transmissão ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar

15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta, no Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta, no G1/ES e na rádio Gazeta FM