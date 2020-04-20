Veículos da Rede Gazeta transmitem missa de encerramento da Festa da Penha

A Festa da Penha chega ao último dia de programação nesta segunda-feira (20) com missa do Padre Reginaldo Manzotti, apresentação musical com Padre Anderson, show de Alemão do Forró e a tradicional celebração de encerramento, que será transmitida ao vivo a partir das 17 horas pela TV Gazeta, pelo G1/ES e pela rádio Gazeta FM (97.1).
A cobertura audiovisual da missa de encerramento vai contar com seis câmeras, além de um drone captando as imagens aéreas, segundo o gerente de Operação e Produção da TV Gazeta, Carlos Gonzaga.
"Será uma missa diferente, porque não haverá público, mas terá a mesma beleza das outras edições das quais participamos, mostrando aos fiéis tudo o que eles esperam. A celebração vai acontecer na capela e preparamos tudo com muito cuidado e segurança, inclusive em relação às orientações de saúde."
Homenagem
Na data oficial em que se homenageia a padroeira do Estado, a agenda não poderia deixar de ser ainda mais especial. Pela manhã, a programação começou às 6 horas com alvorada com toque de sinos e segue com missa matinal às 9 horas e o programa Salve Mãe das Alegrias às 10 horas.
A partir do meio-dia, haverá transmissão da missa de Reginaldo Manzotti diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, no Paraná (veja abaixo os canais disponíveis para assistir).
Em seguida, haverá consagração à Nossa Senhora, às 15 horas, e missa de encerramento com o arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Frei Dario Campos, às 17 horas.
Depois da celebração de encerramento no Convento, a programação oficial fecha com o Festival Amor e Esperança, que terá apresentações com lives do Padre Anderson, às 18 horas, e de Alemão do Forró, às 19 horas, no Instagram da TV Gazeta.
Vale lembrar que o evento vem ocorrendo sem a presença do público, por conta do risco de transmissão do novo coronavírus. Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito, virtual e interativo, em agazeta.com.br/festadapenha.
Confira a programação do último dia
Segunda, dia 20
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta, no G1/ES e na rádio Gazeta FM
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta