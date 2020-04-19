Luzes do Convento são um espetáculo à parte na Festa da Penha

O principal cartão-postal do Estado recebeu iluminação monumental, que realça sua beleza e imponência arquitetônica Crédito: Divulgação/Felix Falcão (PMVV)

Um contato apenas visual, mas carregado de devoção, significado e esperança. Nestes tempos de isolamento social, contemplar o Convento da segurança de sua residência é a opção dos fiéis para se sentirem um pouco mais próximos da casa da padroeira do Estado, a Mãe das Alegrias, grande homenageada da Festa da Penha.

O mais recente projeto de iluminação instalado no principal cartão-postal do Estado, em Vila Velha, foi idealizado justamente com essa proposta de encantamento. Do alto do morro, o santuário tem a sua imponência e arquitetura histórica realçadas pelas luzes de LED e pode ser visto com mais facilidade de vários bairros da Grande Vitória. Um verdadeiro espetáculo noturno para quem volta seus olhos para o local.

A iluminação monumental, implantada há cerca de um ano e meio, tem como diferencial um sistema que proporciona a redução de aproximadamente 50% no consumo de energia elétrica, trazendo mais economia e modernidade para a construção.

Toda a estrutura disponível não fica aquém de nenhuma outra no país, pois supera praticamente todos os outros projetos, e só pode ser comparada ao material usado no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ressalta o prefeito de Vila Velha, Max Filho.

"Antes do Convento da Penha, só o Cristo Redentor tinha uma iluminação semelhante, todo em LED. O Convento é um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Pertence ao povo brasileiro e precisa ser preservado, ser cuidado. De fato, a nova iluminação monumental é elogiadíssima não apenas por quem mora na Grande Vitória, mas também por todos aqueles nos visitam." Max Filho - Prefeito de Vila Velha

Impossível não contemplar

Neste período em que os romeiros não podem se aglomerar pelas ruas da cidade até o campinho, a vista vira uma atração à parte. Quando não estou dirigindo o carro, é impossível não passar pela Terceira Ponte à noite sem ficar contemplando a beleza que são a iluminação e o próprio Convento. Há muitas janelas e varandas aqui de Vila Velha, especialmente no Centro, na Prainha, na Praia da Costa e até na Glória, que permitem uma visão frontal do Convento. É de fato fascinante, acrescentou o prefeito.

Aliando a riqueza do passado com a tecnologia de ponta do presente, a formosura do ponto turístico é também ostentada pelas rede sociais, ganhando o mundo, lembra a subsecretária de Turismo, Neymara Carvalho.

"A iluminação monumental é um atrativo especial que a Prefeitura de Vila Velha conseguiu viabilizar para o Convento, incluindo o campinho. Vemos já pelas postagens nas redes sociais, pois hoje o espaço oferece Wi-Fi aos visitantes, que as pessoas estão admirando-o mais. O capixaba tem batido no peito e se orgulhado mais dos seus atrativos. Queremos incentivar isso cada vez mais. A iluminação veio para fortalecer esse vínculo do capixaba com os seus monumentos locais." Neymara Carvalho - Subsecretária de Turismo

A estrada também é toda dotada de luzes nos mesmos moldes. Na concretização do projeto, não foi suprimida nenhuma árvore, frisou Neymara. O planejamento é todo ecológico. Se fizermos uma comparação, antes havia quilos e quilos de abelhas e outros bichos que se queimavam na iluminação antiga. A iluminação de LED é muito menos agressiva. Protege muito mais tanto o monumento quanto a natureza.

Privilegiando detalhes, a iniciativa inovadora, com mais de 100 pontos de luz, evidencia a estética e os detalhes das formas. Na iluminação antiga, ficava impossível ver o telhado. Hoje você enxerga todo o Convento, inclusive o telhado. A iluminação é muito mais clara, acendeu o monumento mais visitado do Estado.

O investimento para a obra, inaugurada em setembro de 2018, foi de R$ 2,4 milhões, garantidos por meio de recursos exclusivos da Prefeitura de Vila Velha. A idealização e a execução ficaram por conta do Instituto Modus Vivendi, selecionada em processo licitatório.

Engajamento

Vale lembrar que o Convento da Penha usa suas luzes como forma de engajamento em causas consideradas nobres. No Outubro Rosa, por exemplo, toda a edificação recebe também uma iluminação da cor da campanha para lembrar a importância da prevenção ao câncer de mama. A mesma lógica é abraçada no Novembro Azul, voltado para a saúde masculina em combate ao câncer de próstata.