Cariacica isenta 43 mil famílias de taxa de iluminação pública

A Prefeitura de Cariacica informou na tarde desta quarta-feira (29) que sancionou a Lei Complementar Nº 090/2020 que isenta 43 mil famílias da taxa de iluminação pública. De acordo com o Município, a isenção vale para famílias vinculadas à tarifa social de energia elétrica, cujo consumo seja igual ou inferior a 220kWh/mês. A ideia é diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.
A prefeitura completou que a isenção será concedida até dezembro de 2020. A lei foi publicada na edição do Diário Oficial do município desta quarta-feira (29).
Os beneficiados já estão previamente cadastrados na concessionária de energia elétrica pela categoria "tarifa social". O prefeito Juninho ressaltou que essa é mais uma medida para reduzir o impacto econômico no cotidiano das famílias carentes que encontram-se em isolamento social, devido à pandemia do coronavírus.