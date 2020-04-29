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Impactos econômicos

Cariacica isenta 43 mil famílias de taxa de iluminação pública

De acordo com a Prefeitura, a isenção vale para famílias vinculadas à tarifa social de energia elétrica da taxa de iluminação pública e valerá até dezembro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 17:59

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 17:59

Conta de energia pode ficar mais cara no ES
Famílias de Cariacica estão isentas da taxa de iluminação pública Crédito: Pixabay
Prefeitura de Cariacica informou na tarde desta quarta-feira (29) que sancionou a Lei Complementar Nº 090/2020 que isenta 43 mil famílias da taxa de iluminação pública. De acordo com o Município, a isenção vale para famílias vinculadas à tarifa social de energia elétrica, cujo consumo seja igual ou inferior a 220kWh/mês. A ideia é diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus
A prefeitura completou que a isenção será concedida até dezembro de 2020. A lei foi publicada na edição do Diário Oficial do município desta quarta-feira (29).
Os beneficiados já estão previamente cadastrados na concessionária de energia elétrica pela categoria "tarifa social". O prefeito Juninho ressaltou que essa é mais uma medida para reduzir o impacto econômico no cotidiano das famílias carentes que encontram-se em isolamento social, devido à pandemia do coronavírus. 

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