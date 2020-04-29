Cariacica isenta 43 mil famílias de taxa de iluminação pública

A prefeitura completou que a isenção será concedida até dezembro de 2020. A lei foi publicada na edição do Diário Oficial do município desta quarta-feira (29).

Os beneficiados já estão previamente cadastrados na concessionária de energia elétrica pela categoria "tarifa social". O prefeito Juninho ressaltou que essa é mais uma medida para reduzir o impacto econômico no cotidiano das famílias carentes que encontram-se em isolamento social, devido à pandemia do coronavírus.