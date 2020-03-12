Quem vê matérias falando sobre a escalada do preço do dólar pode, num primeiro momento, não se sentir atraído ou impactado pelo assunto. Mas o recorde do valor da moeda americana, que chegou a ser comercializada a R$ 5 na manhã desta quinta-feira, 12, pode impactar até o preço da conta de energia.
Isso acontece porque, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as duas empresas que atuam no Espírito Santo EDP Brasil e Empresa Luz e Força Santa Maria compram parte da energia elétrica da usina Itaipu Binacional. A empresa, contudo, comercializa em dólar.
Dólar alto deve provocar aumento na conta de energia no ES
Ainda de acordo com a Aneel, o preço da moeda americana tem, sim, reflexo na tarifa, mas ele não é o único fator. Há ainda os encargos do setor, o ajuste da inflação, os custos de transmissão. Por esses motivos, não é possível cravar se haverá aumento e de quanto ele será.
Ainda que haja um aumento, a Aneel explica que ele não vai acontecer de uma hora para a outra. Isso porque o aumento das tarifas de energia elétrica é feita apenas uma vez por ano no aniversário da concessão. No caso da EDP esse aumento acontece no dia 7 de agosto. Para a ELF Santa Maria o aumento é no dia 22 de agosto.
O valor do reajuste é anunciado sempre na terça-feira que antecede o dia do aniversário. Logo, o reajuste da EDP será conhecido no dia 4 de agosto e o da ELF Santa Maria no dia 18 do mesmo mês.
A ELF Santa Maria informou que o reajuste tarifário calaculado pela Aneel tem data prevista para agosto. Sendo assim, ainda é muito cedo para prevermos o efeito da alta do dólar nas tarifas da Santa Maria. A EDP informou que a tarifa de energia é definida em reajuste anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no caso da EDP no Espírito Santo no mês de agosto.