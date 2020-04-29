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Pandemia

Atendimento remoto das agências do INSS é prorrogado até 22 de maio

Grupo de trabalho ficará responsável por elaborar e executar plano de ação para o retorno gradual do atendimento presencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 19:32

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 19:32

Data: 18/10/2019 - ES - Vitória - Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar- Editoria: Cidades
Fachada do INSS em Vitória Crédito: Fábio Vicentini
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que será publicada, nesta quinta-feira (30), uma portaria que irá prorrogar até o dia 22 de maio o atendimento remoto nas agências do órgão.
Este prazo poderá ser antecipado ou prorrogado, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a proteção da coletividade durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).

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A portaria ainda vai instituir grupo de trabalho que ficará responsável por elaborar e executar plano de ação para o retorno gradual do atendimento presencial nas agências, segundo o INSS.

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