Atendimento remoto das agências do INSS é prorrogado até 22 de maio

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que será publicada, nesta quinta-feira (30), uma portaria que irá prorrogar até o dia 22 de maio o atendimento remoto nas agências do órgão.
Este prazo poderá ser antecipado ou prorrogado, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a proteção da coletividade durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
A portaria ainda vai instituir grupo de trabalho que ficará responsável por elaborar e executar plano de ação para o retorno gradual do atendimento presencial nas agências, segundo o INSS.