Aposentado poderá receber benefício do INSS em conta-corrente

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem por meio de cartão magnético poderão solicitar a transferência do pagamento do benefício para depósito em conta corrente, usando o aplicativo ou o site Meu INSS. O procedimento está previsto na Portaria 543 publicada nesta quarta-feira (29/04) no Diário Oficial da União.
Vale destacar que a conta deve ser no nome do titular do benefício e o procedimento só será feito mediante requerimento feito exclusivamente pelo Meu INSS. Cerca de 12.4 milhões de beneficiários recebem por meio de cartão magnético. A proposta é evitar que os segurados procurem uma agência bancária durante a pandemia de coronavírus.
Para realizar a solicitação, o beneficiário precisa possuir o login e senha do Meu INSS para que o procedimento seja feito mediante autenticação do usuário. De acordo com a Portaria, para a efetivação da transferência de modalidade de pagamento, ocorrerá o bloqueio do crédito que se encontra disponível e no prazo de validade. Dessa forma, o órgão poderá reemitir o pagamento diretamente para a conta corrente indicada pelo beneficiário.
Além disso, o documento simplifica os procedimentos uma vez que desobriga a necessidade de autenticação da documentação apresentada no momento do requerimento.