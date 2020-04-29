Aposentado poderá receber benefício do INSS em conta-corrente

Para realizar a solicitação, o beneficiário precisa possuir o login e senha do Meu INSS para que o procedimento seja feito mediante autenticação do usuário. De acordo com a Portaria, para a efetivação da transferência de modalidade de pagamento, ocorrerá o bloqueio do crédito que se encontra disponível e no prazo de validade. Dessa forma, o órgão poderá reemitir o pagamento diretamente para a conta corrente indicada pelo beneficiário.