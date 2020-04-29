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Facilidade

Aposentado poderá receber benefício do INSS em conta-corrente

Além dos inativos,  outros beneficiários do órgão que recebem pelo cartão magnético, devem usar o Meu INSS para a solicitação  a migração da forma de ter o pagamento depositado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 10:51

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 10:51

Data: 18/10/2019 - ES - Vitória - Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar- Editoria: Cidades
INSS: órgão vai permitir segurado escolher forma de pagamento Crédito: Fábio Vicentini
Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem por meio de cartão magnético poderão solicitar a transferência do pagamento do benefício para depósito em conta corrente, usando o aplicativo ou o site Meu INSS. O procedimento está previsto na Portaria 543 publicada nesta quarta-feira (29/04) no Diário Oficial da União.
Vale destacar que a conta deve ser no nome do titular do benefício e o procedimento só será feito mediante requerimento feito exclusivamente pelo Meu INSS. Cerca de 12.4 milhões de beneficiários recebem por meio de cartão magnético. A proposta é evitar que os segurados procurem uma agência bancária durante a pandemia de coronavírus.
Para realizar a solicitação, o beneficiário precisa possuir o login e senha do Meu INSS para que o procedimento seja feito mediante autenticação do usuário. De acordo com a Portaria, para a efetivação da transferência de modalidade de pagamento, ocorrerá o bloqueio do crédito que se encontra disponível e no prazo de validade. Dessa forma, o órgão poderá reemitir o pagamento diretamente para a conta corrente indicada pelo beneficiário.
Além disso, o documento simplifica os procedimentos uma vez que desobriga a necessidade de autenticação da documentação apresentada no momento do requerimento.

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