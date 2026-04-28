PRF flagra 2 caminhões com a mesma placa na BR 101 no ES e motorista é preso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão com sinais de clonagem na noite de segunda-feira (27), no km 204 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A irregularidade foi descoberta após os agentes identificarem dois caminhões com as mesmas características e a mesma placa circulando em rodovias diferentes.





Segundo a PRF, um caminhão modelo DAF/XF FTT 530 SSC, de cor azul e com placa registrada em Ibiraçu, foi visto trafegando pela BR 101. Em seguida, outro veículo idêntico, com a mesma identificação, foi localizado. Levantamentos apontaram que o caminhão clonado havia saído de Minas Gerais pela BR 259, enquanto o veículo original seguia pela BR 101, no sentido da Bahia.





Durante a fiscalização, os policiais constataram que os sinais identificadores do caminhão abordado não correspondiam à placa exibida. Ainda de acordo com a corporação, o veículo original possuía restrição judicial de transferência e circulação desde o dia 8 de abril.

A PRF informou que os dois caminhões pertencem à mesma empresa, o que levanta a suspeita de que a adulteração da placa teria sido feita para burlar a restrição judicial e manter o veículo em circulação.





O motorista, de 53 anos, afirmou desconhecer a irregularidade e disse que apenas conduzia o caminhão a serviço da empresa, já que os veículos seriam compartilhados entre motoristas. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O caminhão clonado apreendido foi removido para o pátio credenciado.